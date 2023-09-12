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حلول «بروج» تدعم قطاع الطاقة في رواندا

9/12/2023 7:27:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة بروج بي ال سي (شركة البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية) عن مساهمتها في دعم قطاع الطاقة في جمهورية رواندا من خلال حلولها المبتكرة والمتميزة ((المصنوعة في الإمارات)) التي قامت بتزويدها لمحطة توليد طاقة كهربائية باستطاعة 56 ميجاوات تم إنشاؤها على ضفاف بحيرة ((كيفو)) في رواندا، حيث تم استخدام حلول ((بروج)) في تصنيع أنابيب فريدة ومميزة من البولي إيثيلين المسبق التركيب لمحطة توليد الطاقة التي ستسهم في تغطية ما يقرب من 25% من احتياجات الطاقة في رواندا التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.

وتسهم حلول ((بروج)) في تخفيف مخاطر انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية البيئة الطبيعية والمجتمعات المحيطة ببحيرة ((كيفو)) التي يعيش على ضفافها ما يقرب من 30 ألف شخص.

وبالشراكة مع شركة ((ايسكو)) للصناعات - المزود العالمي لحلول الأنابيب، والاتحاد لصناعة الأنابيب - الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع الأنابيب، تم استخدام مواد ((بروج)) من فئة BorSafeTM المصنعة بتقنية Borstar من بورياليس لتصنيع أنابيب مقاومة للتآكل والمواد الكيماوية.

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