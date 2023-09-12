حلول «بروج» تدعم قطاع الطاقة في رواندا
التاريخ
9/12/2023 7:27:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)
أعلنت شركة بروج بي ال سي (شركة البتروكيماويات المتخصصة في توفير حلول البولي أوليفينات المبتكرة والمتنوعة والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية) عن مساهمتها في دعم قطاع الطاقة في جمهورية رواندا من خلال حلولها المبتكرة والمتميزة ((المصنوعة في الإمارات)) التي قامت بتزويدها لمحطة توليد طاقة كهربائية باستطاعة 56 ميجاوات تم إنشاؤها على ضفاف بحيرة ((كيفو)) في رواندا، حيث تم استخدام حلول ((بروج)) في تصنيع أنابيب فريدة ومميزة من البولي إيثيلين المسبق التركيب لمحطة توليد الطاقة التي ستسهم في تغطية ما يقرب من 25% من احتياجات الطاقة في رواندا التي يبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة.
وتسهم حلول ((بروج)) في تخفيف مخاطر انبعاث غازات الاحتباس الحراري وحماية البيئة الطبيعية والمجتمعات المحيطة ببحيرة ((كيفو)) التي يعيش على ضفافها ما يقرب من 30 ألف شخص.
وبالشراكة مع شركة ((ايسكو)) للصناعات - المزود العالمي لحلول الأنابيب، والاتحاد لصناعة الأنابيب - الشركة الإماراتية الرائدة في تصنيع الأنابيب، تم استخدام مواد ((بروج)) من فئة BorSafeTM المصنعة بتقنية Borstar من بورياليس لتصنيع أنابيب مقاومة للتآكل والمواد الكيماوية.
MENAFN12092023000110011019ID1107057275
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.