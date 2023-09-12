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«إكسبو الشارقة» يستعرض خارطة فعالياته خلال «إكسبو إكسبو مينا»

9/12/2023 7:27:43 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك مركز إكسبو الشارقة في معرض ((إكسبو إكسبو مينا))، أحد أهم الأحداث المتخصصة في صناعة المعارض والمؤتمرات على مستوى العالم، الذي عقدت فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في المملكة العربية السعودية، بمشاركة نخبة من الخبراء وصنّاع المعارض والمؤتمرات المحليين والدوليين، وأكثر من 80 شركة متخصصة في مجال صناعة المعارض من مختلف دول العالم.

وترأس وفد المركز سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، حيث سلط المركز من خلال منصته في الحدث، الضوء على مقومات قطاع المعارض في إمارة الشارقة وريادتها والتطورات التي يشهدها، إلى جانب أجندة فعالياته التي تضم مجموعة من أهم المعارض والأحداث الإقليمية والدولية التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام إلى جانب خبراته وقدراته التنظيمية العالية والتي تمكنه من استقطاب أكثر من 2 مليون و500 ألف زائر سنوياً.

وأكد سيف المدفع، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمعرض، أهمية قطاع المعارض ودوره في تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى العالم، حيث يقدِّر مجلس صناعة الفعاليات، و((أكسفورد إيكونوميكس))، التأثير الاقتصادي العالمي لصناعة الفعاليات بنحو 1.6 تريليون دولار.

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