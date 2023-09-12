3.7 مليارات درهم عقود بناء بعجمان

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، عن تجاوز عقود البناء في الإمارة مبلغ 3 مليارات و715 مليون درهم، حسب التقرير الصادر عنها للنصف الأول من العام الحالي 2023، انسجاماً مع الهدف الاستراتيجي المتمثل في التطوير المستدام لقطاع البناء والتشييد.

وأكد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، أن قيمة العقود شهدت نمواً مقارنة مع الفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل العام الماضي 2022 ما قيمته 2,1 مليار درهم، فيما رُصدت قيمة البناء بمليار و900 مليون درهم العام 2021، مؤكداً أن عجمان إمارة مستدامة، ومدينة حديثة شاملة ومتكاملة تسعى بلا توقف وفقاً للتوجيهات الحكيمة من القيادة الرشيدة لتوفير مقومات الرفاهية والعيش الهانئ للسكان، وإيجاد بيئة ناجحة لإقامة المشاريع الاستثمارية لرواد الأعمال، كما تمكنت من أن تكون بوصلة للسياح والزوار من داخل الدولة وخارجها.

وقال مدير بلدية عجمان إن التسهيلات المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات، أسهمت في رفع مستوى الرضا والسعادة العام، وعززت التوجه المستمر للاستقرار وافتتاح المشاريع الناجحة في عجمان.