الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي
التاريخ
9/12/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في شمال شرقي ليبيا، والذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
وقد أعرب جلالته في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس المجلس الرئاسي الليبي ولأسر الضحايا ولشعب دولة ليبيا الشقيق، راجيًا جلالته المولى العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان، ومتمنيًا للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين، مؤكدًا جلالته تضامن مملكة البحرين مع دولة ليبيا في تجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة الطبيعية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ دولة ليبيا وشعبها الشقيق من كل مكروه.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تعزية ومواساة إلى فخامة الدكتور محمد يونس المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي بدولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول جراء الإعصار الذي ضرب عدة مناطق في شمال شرقي ليبيا، والذي أدى إلى سقوط آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين.
وأعرب سموه في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لرئيس المجلس الرئاسي الليبي ولأسر الضحايا ولشعب دولة ليبيا الشقيق، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر والسلوان. متمنيًا سموه للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى مناطقهم سالمين. مؤكداً سموه تضامن مملكة البحرين مع دولة ليبيا في تجاوز آثار وتداعيات هذه الكارثة الطبيعية، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ دولة ليبيا وشعبها الشقيق من كل مكروه. كلمات دالة
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