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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يعزيان رئيس المجلس الرئاسي الليبي

9/12/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بعث‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬يونس‭ ‬المنفي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬الليبي‭ ‬بدولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬جراء‭ ‬الإعصار‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬ليبيا،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭ ‬والمفقودين‭.‬

وقد‭ ‬أعرب‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬الليبي‭ ‬ولأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬ولشعب‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيق،‭ ‬راجيًا‭ ‬جلالته‭ ‬المولى‭ ‬العلي‭ ‬القدير‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان،‭ ‬ومتمنيًا‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬وعودة‭ ‬المفقودين‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬سالمين،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬جلالته‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬آثار‭ ‬وتداعيات‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬برقية‭ ‬تعزية‭ ‬ومواساة‭ ‬إلى‭ ‬فخامة‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬يونس‭ ‬المنفي‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬الليبي‭ ‬بدولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيقة‭ ‬في‭ ‬ضحايا‭ ‬الفيضانات‭ ‬والسيول‭ ‬جراء‭ ‬الإعصار‭ ‬الذي‭ ‬ضرب‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرقي‭ ‬ليبيا،‭ ‬والذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬والمصابين‭ ‬والمفقودين‭.‬

وأعرب‭ ‬سموه‭ ‬في‭ ‬البرقية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تعازيه‭ ‬وصادق‭ ‬مواساته‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الرئاسي‭ ‬الليبي‭ ‬ولأسر‭ ‬الضحايا‭ ‬ولشعب‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬الشقيق،‭ ‬سائلاً‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يتغمد‭ ‬الضحايا‭ ‬بواسع‭ ‬رحمته‭ ‬ومغفرته‭ ‬وأن‭ ‬يلهم‭ ‬أهلهم‭ ‬وذويهم‭ ‬جميل‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭. ‬متمنيًا‭ ‬سموه‭ ‬للمصابين‭ ‬الشفاء‭ ‬العاجل‭ ‬وعودة‭ ‬المفقودين‭ ‬إلى‭ ‬مناطقهم‭ ‬سالمين‭. ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬تضامن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مع‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬آثار‭ ‬وتداعيات‭ ‬هذه‭ ‬الكارثة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬داعيًا‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يحفظ‭ ‬دولة‭ ‬ليبيا‭ ‬وشعبها‭ ‬الشقيق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مكروه‭.‬

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