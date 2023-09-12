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رئيس جامعة الخليج العربي يتفقد تطورات العمل في مشروع مدينة الملك عبدالله الطبية

9/12/2023 7:25:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تفقد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬تطور‭ ‬سير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتابع‭ ‬تطورات‭ ‬تشييد‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أعمال‭ ‬البنية‭ ‬الأساسية‭ ‬للمشروع‭.‬

وأوضح‭ ‬رئيس‭ ‬الجامعة‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ -‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬وتضافر‭ ‬الجهود‭- ‬ستركز‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬العيادات‭ ‬الخارجية‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬طوابق،‭ ‬وأجنحة‭ ‬المرضى‭ ‬المكونة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬طوابق‭ ‬وتزويدها‭ ‬بالأجهزة‭ ‬الطبية‭ ‬الحديثة‭ ‬والاثاث‭ ‬وخدمات‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬مبنى‭ ‬الخدمات‭ ‬العامة‭. ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬باستكمال‭ ‬المشروع‭ ‬سيحقق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأهداف،‭ ‬منها‭ ‬تلك‭ ‬المتعلقة‭ ‬بتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬طبية‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬الطبية‭ ‬العالمية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬فرصة‭ ‬التدريب‭ ‬المتقدم‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬بجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬ولتدريب‭ ‬تخصص‭ ‬الأطباء،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬المستشفى‭ ‬الجامعي‭ ‬الفرصة‭ ‬لأعضاء‭ ‬هيئة‭ ‬التدريس‭ ‬بكلية‭ ‬الطب‭ ‬بالجامعة‭ ‬لممارسة‭ ‬مهنتهم‭ ‬الطبية‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مستشفى‭ ‬جامعي‭ ‬يضم‭ ‬274‭ ‬سريرا،‭ ‬ومجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬77‭ ‬عيادة‭ ‬خارجية،‭ ‬و15‭ ‬غرفة‭ ‬عمليات،‭ ‬ومركز‭ ‬تعليم‭ ‬طبي،‭ ‬ثم‭ ‬سيلحق‭ ‬بالمستشفى‭ ‬مراكز‭ ‬تميز‭ ‬للأبحاث‭ ‬الإكلينيكية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالتصدي‭ ‬للقضايا‭ ‬الصحية‭ ‬السائدة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬مثل‭ ‬أمراض‭ ‬السكر‭ ‬والسمنة‭ ‬والسرطان‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق،‭ ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬الراحل‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ -‬رحمه‭ ‬الله‭- ‬وجّه‭ ‬ببناء‭ ‬مدينة‭ ‬طبية‭ ‬بمبلغ‭ ‬مليار‭ ‬ريال‭ ‬سعودي‭ ‬يطلق‭ ‬عليها‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬تتبع‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬فيما‭ ‬وجّه‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمنح‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬أرضا‭ ‬بمساحة‭ ‬مليون‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬المنامة‭ ‬لبناء‭ ‬المدينة‭ ‬الطبية‭. ‬ويعتبر‭ ‬صرح‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬شاهداً‭ ‬من‭ ‬الشواهد‭ ‬التي‭ ‬تعكس‭ ‬متانة‭ ‬العلاقات‭ ‬البحرينية‭-‬السعودية‭ ‬ووشائج‭ ‬القربى‭ ‬والمحبة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬البلدين‭ ‬والشعبين‭ ‬الشقيقين‭. ‬

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