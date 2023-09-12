معهد الإدارة العامة والصحة العالمية يبحثان التعاون المشترك

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬العطاطرة‭ ‬ممثل‭ ‬مكتب‭ ‬منظّمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المشتركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المحوري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تقديمها،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬يقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية،‭ ‬بعد‭ ‬عمل‭ ‬دراسة‭ ‬وتقييم‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري،‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بجهود‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وجهود‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬العطاطرة،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬الخطى‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشادة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬