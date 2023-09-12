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معهد الإدارة العامة والصحة العالمية يبحثان التعاون المشترك

9/12/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمعهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تولي‭ ‬الاهتمام‭ ‬والدعم‭ ‬الكبير‭ ‬لكوادرها‭ ‬الوطنية،‭ ‬كونها‭ ‬المحرّك‭ ‬الرئيسي‭ ‬والفعلي‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬مشددةً‭ ‬بالتزام‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬واهتمامه‭ ‬بتمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬الخدمات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها،‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬الكوادر‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطط‭ ‬واستراتيجيات‭ ‬المعهد‭ ‬التي‭ ‬تتوافق‭ ‬مع‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تمكين‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬لقائها‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬العطاطرة‭ ‬ممثل‭ ‬مكتب‭ ‬منظّمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وخلال‭ ‬اللقاء،‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬معهد‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬يسعى‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬أوسع‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬المشتركة‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الكوادر‭ ‬الإدارية‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬المحوري،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتها‭ ‬وجودة‭ ‬المخرجات‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬تقديمها،‭ ‬مضيفةً‭ ‬أن‭ ‬المعهد‭ ‬يقوم‭ ‬بتقديم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬التدريبية‭ ‬والاستشارية،‭ ‬بعد‭ ‬عمل‭ ‬دراسة‭ ‬وتقييم‭ ‬لاحتياجات‭ ‬الجهات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإداري،‭ ‬والمتطلبات‭ ‬الحالية‭ ‬والمستقبلية‭ ‬لرفع‭ ‬جاهزية‭ ‬الكفاءات‭ ‬الإدارية‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المختلفة‭.‬

وأشادت‭ ‬الدكتورة‭ ‬الشيخة‭ ‬رنا‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬دعيج‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬بجهود‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية،‭ ‬وجهود‭ ‬الدكتورة‭ ‬تسنيم‭ ‬العطاطرة،‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المنظمة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬الخطى‭ ‬الوطنية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬خاضتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬والتي‭ ‬ظهرت‭ ‬واضحة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشادة‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬لجهود‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لجائحة‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭).‬

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