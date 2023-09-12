معهد الإدارة العامة والصحة العالمية يبحثان التعاون المشترك

معهد الإدارة العامة والصحة العالمية يبحثان التعاون المشترك
التاريخ
9/12/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكّدت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة أن مملكة البحرين تولي الاهتمام والدعم الكبير لكوادرها الوطنية، كونها المحرّك الرئيسي والفعلي لتحقيق التنمية الشاملة، مشددةً بالتزام معهد الإدارة العامة واهتمامه بتمكين الكوادر الوطنية عبر مختلف الخدمات التي يقدمها، ومن ضمنها الكوادر العاملة في القطاع الصحي، وذلك من خلال خطط واستراتيجيات المعهد التي تتوافق مع الرؤية الوطنية الرامية إلى تمكين الكوادر الوطنية في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال لقائها الدكتورة تسنيم العطاطرة ممثل مكتب منظّمة الصحة العالمية في مملكة البحرين. وخلال اللقاء، أوضحت أن معهد الإدارة العامة يسعى إلى فتح آفاق أوسع من التعاون مع منظمة الصحة العالمية، نظرًا إلى وجود مجموعة من الرؤى والاستراتيجيات المشتركة الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الصحي من خلال الاستثمار في الكوادر الإدارية العاملة في هذا القطاع المحوري، وذلك من خلال رفع كفاءتها وجودة المخرجات القادرة على تقديمها، مضيفةً أن المعهد يقوم بتقديم سلسلة من الخدمات التدريبية والاستشارية، بعد عمل دراسة وتقييم لاحتياجات الجهات المختلفة في المجال الإداري، والمتطلبات الحالية والمستقبلية لرفع جاهزية الكفاءات الإدارية في المجالات المختلفة.
وأشادت الدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة، بجهود منظمة الصحة العالمية، وجهود الدكتورة تسنيم العطاطرة، على وجه الخصوص للارتقاء بالشراكة مع المنظمة، مؤكدة الخطى الوطنية الرائدة التي خاضتها مملكة البحرين في هذا القطاع، والتي ظهرت واضحة من خلال إشادة المجتمع الدولي لجهود مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا (كوفيد-19). كلمات دالة
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