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مدير تحرير جريدة ((الأخبار المصرية)):ضرورة قيام البرلمانات بتخصيص مساحة أكبر للتفاعل مع جمهور المستخدمين

9/12/2023 7:25:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬الباحث‭ ‬والمحاضر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاعلام‭ ‬د‭. ‬أسامة‭ ‬السعيد‭ ‬مدير‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الأخبار‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬شهد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحولات‭ ‬الكبرى‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬العقود‭ ‬الماضية،‭ ‬فعلى‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬ظلت‭ ‬المهام‭ ‬والأدوار‭ ‬التقليدية‭ ‬تتمحور‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الإخبار‭ ‬والتفسير‭ ‬والترويج‭ ‬والرقابة‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬تحول‭ ‬الظروف‭ ‬السياسية‭ ‬وطبيعة‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬فرضتها‭ ‬حقبة‭ ‬الرقمنة‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬الأدوار‭ ‬التقليدية‭ ‬بقادرة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬السياسية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬يناط‭ ‬بالإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬القيام‭ ‬بها‭.‬

واستعرض‭ ‬خلال‭ ‬الملتقى‭ ‬في‭ ‬محاضرة‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬الاعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬من‭ ‬الأدوار‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬المواطنة‭ ‬الرقمية‮»‬‭ ‬تجارب‭ ‬الاعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬برلمانات‭ ‬عربية‭ ‬هي‭ ‬مصر‭ ‬والبحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬والكويت‭ ‬والعراق،‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬أظهرت‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬المتاحة‭ ‬بالمواقع‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لتلك‭ ‬البرلمانات‭ ‬توفير‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬بالبرلمان‭ ‬مثل‭ (‬الهواتف‭ - ‬البريد‭ ‬ ‭ ‬الموقع‭.. ‬إلخ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬وفرت‭ ‬جميع‭ ‬المواقع‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬لصفحاتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬المختلفة،‭ ‬رغم‭ ‬تباين‭ ‬استخدام‭ ‬البرلمانات‭ ‬في‭ ‬عينة‭ ‬البحث‭ ‬لعدد‭ ‬تلك‭ ‬المنصات‭.‬

كما‭ ‬اتاحت‭ ‬مواد‭ ‬للتثقيف‭ ‬السياسي‭ ‬والقانوني‭ ‬المتعلق‭ ‬بنشاط‭ ‬عمل‭ ‬البرلمان،‭ ‬ووفرت‭ ‬بيانات‭ ‬عن‭ ‬أعضاء‭ ‬البرلمان،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬مستوى‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاح‭ ‬عن‭ ‬النواب‭ ‬تباين‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬إلى‭ ‬آخر،‭ ‬مشيدا‭ ‬بالموقع‭ ‬الالكتروني‭ ‬لمجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬موقع‭ ‬نموذجي‭ ‬توافرت‭ ‬فيه‭ ‬أدوات‭ ‬التواصل‭ ‬حيث‭ ‬انفرد‭ ‬موقع‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬البحريني‭ ‬بأداتين‭ ‬وفرتا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬مستخدمي‭ ‬الموقع،‭ ‬إذ‭ ‬وفر‭ ‬أداة‭ ‬واضحة‭ ‬لتسجيل‭ ‬طلب‭ ‬حضور‭ ‬الجلسات،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي‭ ‬إلكتروني‭ ‬حول‭ ‬رأي‭ ‬المستخدمين‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬الموقع‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬للتطوير،‭ ‬وكذلك‭ ‬أبرز‭ ‬الاهتمامات‭ ‬التي‭ ‬تحتل‭ ‬أولوية‭ ‬لديهم‭ ‬في‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الموقع،‭ ‬وهي‭ ‬وسيلة‭ ‬جيدة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬رجع‭ ‬صدى‭ ‬من‭ ‬مستخدمي‭ ‬الموقع،‭ ‬وتحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬مع‭ ‬الجمهور‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬أسامة‭ ‬السعيد‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬محاضرته‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التوصيات‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬تفعيل‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مفهوم‭ ‬‮«‬المواطنة‭ ‬الرقمية‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬أبرز‭ ‬تلك‭ ‬التوصيات‭ ‬زيادة‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتكثيف‭ ‬أدوات‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬الجماهيري‭ ‬مع‭ ‬أنشطة‭ ‬البرلمان‭ ‬،وتخصيص‭ ‬مساحة‭ ‬أكبر‭ ‬للحوار‭ ‬والتفاعل‭ ‬مع‭ ‬جمهور‭ ‬المستخدمين،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتحديث‭ ‬محتوى‭ ‬قنوات‭ ‬الفيديو،‭ ‬والبث‭ ‬المباشر‭ ‬للجلسات‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتنويع‭ ‬أشكال‭ ‬وقوالب‭ ‬محتوى‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬واستحداث‭ ‬خدمات‭ ‬إعلامية‭ ‬جديدة،‭ ‬والاهتمام‭ ‬بتوظيف‭ ‬أدوات‭ ‬الواقع‭ ‬الافتراضي‭ ‬والمعزز،‭ ‬والميتافيرس‭ ‬مستقبلا،‭ ‬في‭ ‬تنويع‭ ‬أدوات‭ ‬التفاعل‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الجمهور‭ ‬المستهدف،‭ ‬وزيادة‭ ‬استخدام‭ ‬أدوات‭ ‬استطلاع‭ ‬الرأي‭ ‬الرقمية،‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬أعداد‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الجمهور،‭ ‬وبخاصة‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬للانخراط‭ ‬في‭ ‬الأنشطة‭ ‬البرلمانية،‭ ‬ويمكن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬تنظيم‭ ‬فعاليات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬البرلمان‭ ‬الافتراضي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬والشبابية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة،‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العربي‭.‬

وفي‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬الملتقى،‭ ‬نوه‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬الأسود‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للإعلام‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬بالمنامة‭ ‬بأهمية‭ ‬موضوع‭ ‬الملتقى‭ ‬‮«‬الإعلام‭ ‬البرلماني‭ ‬والرقمنة‮»‬‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تطلعه‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مخرجات‭ ‬الملتقى‭ ‬النقاش‭ ‬حول‭ ‬دور‭ ‬الإعلام‭ ‬البرلماني،‭ ‬بوصفه‭ ‬منبثقا‭ ‬عن‭ ‬مؤسسات‭ ‬تمثيلية‭ ‬سيادية،‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأخطار‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬سلامة‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭.‬‮

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬بقيادة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬مدونة‭ ‬قواعد‭ ‬سلوك‭ ‬لتعزيز‭ ‬سلامة‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬المنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬الأعمال‭ ‬التحضيرية‭ ‬لمؤتمر‭ ‬القمة‭ ‬المعني‭ ‬بالمستقبل‭ ‬المزمع‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬2024‭.‬‮

وذكر‭ ‬أن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمنظمة‭ ‬أنطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬أطلق‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬مذكرة‭ ‬ضمّن‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادئ‭ ‬المُمكن‭ ‬إدراجها‭ ‬ضمن‭ ‬مدونة‭ ‬السلوك‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬ما‭ ‬تبذله‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬والمنصات‭ ‬الرقمية‭ ‬والأطراف‭ ‬الأخرى‭ ‬ذات‭ ‬المصلحة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬جعل‭ ‬الفضاء‭ ‬الرقمي‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬وأمانا‭ ‬للجميع،‭ ‬مع‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭ ‬والحق‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المعلومات‭.‬

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