أمريكا تـفـرج عـن 6 مـلـيـارات دولار لتبادل سجناء مع إيران برعاية قطر
التاريخ
9/12/2023 7:25:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصدرت الخارجية الأمريكية استثناء من العقوبات ضد إيران بنقل 6 مليارات دولار من أموالها المجمدة إلى قطر، في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين طهران وواشنطن. وقالت وكالة «رويترز» أمس الثلاثاء إنها اطلعت على وثيقة أُرسلت إلى الكونجرس تفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أصدر استثناء من العقوبات الأمريكية للسماح بنقل 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاق تبادل للسجناء بين إيران والولايات المتحدة برعاية قطرية. بدورها أفادت صحيفة «واشنطن بوست» ووكالة «أسوشييتد برس» الأمريكيتان بأن واشنطن منحت إعفاء للبنوك لتحويل الأصول الإيرانية المجمدة من دون خوف من العقوبات الأمريكية. وأوضحتا أن ذلك من أجل إتمام الصفقة التي تقضي بأن تفرج طهران عن 5 أمريكيين مقابل إطلاق واشنطن سراح 5 إيرانيين. كما نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن توقيع بلينكن على استثناء أموال إيرانية مجمدة من العقوبات الأمريكية «خطوة حاسمة لتأمين إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين الخمسة».
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