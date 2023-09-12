أصدرت‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬ضد‭ ‬إيران‭ ‬بنقل‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬أموالها‭ ‬المجمدة‭ ‬إلى‭ ‬قطر،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬تبادل‭ ‬للسجناء‭ ‬بين‭ ‬طهران‭ ‬وواشنطن‭. ‬وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬رويترز‮»‬‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إنها‭ ‬اطلعت‭ ‬على‭ ‬وثيقة‭ ‬أُرسلت‭ ‬إلى‭ ‬الكونجرس‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬أصدر‭ ‬استثناء‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬للسماح‭ ‬بنقل‭ ‬6‭ ‬مليارات‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬الإيرانية‭ ‬المجمدة‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭. ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬اتفاق‭ ‬تبادل‭ ‬للسجناء‭ ‬بين‭ ‬إيران‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬برعاية‭ ‬قطرية‭. ‬بدورها‭ ‬أفادت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬واشنطن‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬ووكالة‭ ‬‮«‬أسوشييتد‭ ‬برس‮»‬‭ ‬الأمريكيتان‭ ‬بأن‭ ‬واشنطن‭ ‬منحت‭ ‬إعفاء‭ ‬للبنوك‭ ‬لتحويل‭ ‬الأصول‭ ‬الإيرانية‭ ‬المجمدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬خوف‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭. ‬وأوضحتا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إتمام‭ ‬الصفقة‭ ‬التي‭ ‬تقضي‭ ‬بأن‭ ‬تفرج‭ ‬طهران‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬أمريكيين‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬واشنطن‭ ‬سراح‭ ‬5‭ ‬إيرانيين‭. ‬كما‭ ‬نقلت‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬الجزيرة‮»‬‭ ‬القطرية‭ ‬عن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬توقيع‭ ‬بلينكن‭ ‬على‭ ‬استثناء‭ ‬أموال‭ ‬إيرانية‭ ‬مجمدة‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬خطوة‭ ‬حاسمة‭ ‬لتأمين‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬الخمسة‮»‬‭.‬