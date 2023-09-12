مراكش‭ ‬ – الوكالات‭: ‬تواصلت‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬أمس‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭ ‬وتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬لمئات‭ ‬المشردين‭ ‬الذين‭ ‬فقدوا‭ ‬منازلهم‭ ‬رغم‭ ‬تلاشي‭ ‬الآمال‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬72‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الزلزال‭ ‬المدمّر‭ ‬الذي‭ ‬خلّف‭ ‬نحو‭ ‬2900‭ ‬قتيل،‭ ‬فيما‭ ‬أطلق‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬مناشدة‭ ‬لجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬للمساعدة‭ ‬العاجلة‭. ‬

ويقع‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال‭ ‬الذي‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬2862‭ ‬شخصا‭ ‬وجرح‭ ‬2562‭ ‬آخرين‭ ‬وفق‭ ‬حصيلة‭ ‬نُشرت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬الممتد‭ ‬بمعظمه‭ ‬على‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير‭ ‬حيث‭ ‬فاقمت‭ ‬الانهيارات‭ ‬الأرضية‭ ‬صعوبة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القرى‭ ‬المنكوبة‭. ‬

ويحاول‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬المغاربة،‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬فرق‭ ‬أجنبية،‭ ‬تسريع‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬ناجين‭ ‬محتملين‭ ‬وتوفير‭ ‬مأوى‭ ‬لمئات‭ ‬الأسر‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬مساكنها‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬النائية‭ ‬والمعزولة،‭ ‬يقول‭ ‬السكّان‭ ‬إنهم‭ ‬متروكون‭ ‬لمصيرهم‭. ‬

في‭ ‬قرية‭ ‬إيمولاس‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جبال‭ ‬الأطلس‭ ‬الكبير،‭ ‬يبدو‭ ‬السكان‭ ‬ضائعين‭ ‬وسط‭ ‬أنقاض‭ ‬منازلهم‭. ‬

تقول‭ ‬خديجة‭ ‬المقيمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القرية‭ ‬التي‭ ‬يصعب‭ ‬الوصول‭ ‬إليها،‭ ‬وهي‭ ‬تخفي‭ ‬وجهها‭ ‬بحجابها‭: ‬‮«‬نشعر‭ ‬أننا‭ ‬متروكون‭ ‬تمامًا‭ ‬هنا،‭ ‬لم‭ ‬يأتِ‭ ‬أحد‭ ‬لمساعدتنا‭. ‬انهارت‭ ‬منازلنا‭ ‬وليس‭ ‬لدينا‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬نذهب‭ ‬إليه‭. ‬أين‭ ‬سيعيش‭ ‬كل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الفقراء؟‮»‬‭. ‬

في‭ ‬بلدة‭ ‬أمزميز‭ ‬تجمع‭ ‬عشرات‭ ‬الناجين‭ ‬أمس‭ ‬حول‭ ‬شاحنة‭ ‬في‭ ‬انتظار‭ ‬مساعدات‭ ‬غذائية‭ ‬جاء‭ ‬بها‭ ‬متطوعون‭.

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شاهد‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مروحيات‭ ‬تقوم‭ ‬برحلات‭ ‬ذهابًا‭ ‬وإيابًا‭ ‬لتوصيل‭ ‬الطعام‭ ‬إلى‭ ‬الناجين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القرى‭ ‬الصغيرة‭ ‬النائية‭. ‬

في‭ ‬جنيف‭ ‬ناشد‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬الدولي‭ ‬أمس‭ ‬جمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لتقديم‭ ‬المساعدة‭ ‬التي‭ ‬يحتاجها‭ ‬المغرب‭ ‬بشدة‭.

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ويؤمل‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬‮«‬تلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأكثر‭ ‬إلحاحاً‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الوقت،‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬الصحة‭ ‬والمياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬والنظافة‭ ‬ومواد‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المأوى‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أوضحت‭ ‬كارولين‭ ‬هولت‭ ‬مديرة‭ ‬قسم‭ ‬الكوارث‭ ‬والمناخ‭ ‬والأزمات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لجمعيات‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬والهلال‭ ‬الأحمر‭. ‬

فيما‭ ‬أفادت‭ ‬منظمة‭ ‬اليونيسف‭ ‬أمس‭ ‬أن‭ ‬‮«‬حوالي‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬طفل‭ ‬قد‭ ‬تأثروا‭ ‬بالزلزال‮»‬،‭ ‬موضحة‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬وقد‭ ‬حشدت‭ ‬بالفعل‭ ‬موظفي‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لدعم‭ ‬الاستجابة‭ ‬الفورية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬التي‭ ‬تقودها‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‮»‬‭.

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وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬هدمت‭ ‬بيوتهم‭ ‬‮«‬سيتلقون‭ ‬تعويضات‮»‬،‭ ‬موضحًا‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬عرض‭ ‬واضح‭ ‬سنحاول‭ ‬تحضيره‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.

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ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتمّ‭ ‬النظر‭ ‬حاليًا‭ ‬في‭ ‬حلول‭ ‬لإيواء‭ ‬المشرّدين‭. ‬وكانت‭ ‬الحكومة‭ ‬أعلنت‭ ‬إحداث‭ ‬صندوق‭ ‬خاص‭ ‬لمواجهة‭ ‬تداعيات‭ ‬الكارثة،‭ ‬وهو‭ ‬مفتوح‭ ‬لتلقي‭ ‬التبرعات‭. ‬

في‭ ‬هذه‭ ‬الأثناء،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬القرى‭ ‬الأقرب‭ ‬إلى‭ ‬مركز‭ ‬الزلزال‭ ‬صعبًا‭ ‬بسبب‭ ‬الانهيارات‭ ‬الأرضية‭. ‬

وأنشأ‭ ‬الجيش‭ ‬المغربي‭ ‬مستشفيات‭ ‬ميدانية‭ ‬لعلاج‭ ‬الجرحى‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬البعيدة،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬قرية‭ ‬أسني‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬الحوز‭ ‬المنكوب‭. ‬

وقد‭ ‬استقبل‭ ‬هذا‭ ‬المستشفى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬مصاب‭ ‬بحسب‭ ‬الطبيب‭ ‬الكولونيل‭ ‬يوسف‭ ‬قموس‭ ‬الذي‭ ‬تحدث‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وإذا‭ ‬كان‭ ‬تنظيم‭ ‬عمليات‭ ‬العلاج‭ ‬صعبا‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬كما‭ ‬أوضح‭ ‬أفراد‭ ‬من‭ ‬الأطقم‭ ‬الطبية،‭ ‬فإنهم‭ ‬واجهوا‭ ‬أيضا‭ ‬تحدي‭ ‬توفير‭ ‬مخزونات‭ ‬الأدوية‭. ‬

والزلزال‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬ليل‭ ‬الجمعة‭ ‬السبت،‭ ‬بقوة‭ ‬7‭ ‬درجات‭ ‬بحسب‭ ‬المركز‭ ‬المغربي‭ ‬للبحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتقني‭ (‬6 ‭,‬ 8‭ ‬وفق‭ ‬هيئة‭ ‬المسح‭ ‬الجيولوجي‭ ‬الأمريكية‭)‬،‭ ‬هو‭ ‬أقوى‭ ‬هزّة‭ ‬يتمّ‭ ‬قياسها‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭. ‬