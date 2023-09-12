العراق يبدأ بإبعاد جماعات كردية مسلحة عن حدوده مع إيران

بغداد‭ ‬ – الوكالات‭: ‬بدأ‭ ‬العراق‭ ‬بإبعاد‭ ‬مجموعات‭ ‬مسلحة‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬إيران،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬فؤاد‭ ‬حسين،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬طهران‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬بلاده‭ ‬وتجنب‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭. ‬

وقصفت‭ ‬طهران‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬مواقع‭ ‬لمجموعات‭ ‬معارضة‭ ‬كردية‭ ‬إيرانية،‭ ‬تتهمها‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬الحراك‭ ‬الاحتجاجي‭ ‬الذي‭ ‬هزّ‭ ‬إيران‭ ‬إثر‭ ‬وفاة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬مهسا‭ ‬أميني‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022،‭ ‬بعدما‭ ‬أوقفتها‭ ‬شرطة‭ ‬الأخلاق‭. ‬

وأبرم‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬‮«‬اتفاقاً‭ ‬حول‭ ‬الأمن‮»‬‭. ‬وتطالب‭ ‬طهران‭ ‬العراق‭ ‬بـ«نزع‭ ‬سلاح‮»‬‭ ‬مجموعات‭ ‬المعارضة‭ ‬الكردية‭ ‬الإيرانية‭ ‬بحلول‭ ‬19‭ ‬سبتمبر،‭ ‬وإخلاء‭ ‬مقراتهم‭ ‬لنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬مخيمات،‭ ‬تحت‭ ‬طائلة‭ ‬الرد‭.

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ورداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي،‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬العراقي‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬المجموعات‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬4‭ ‬أو‭ ‬5‭ ‬عقود‭. ‬

وقال‭ ‬حسين‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإبعاد‭ ‬هذه‭ ‬المجاميع‭ ‬عن‭ ‬المناطق‭ ‬الحدودية‭ ‬وتم‭ ‬إسكانهم‭ ‬في‭ ‬مخيمات‭ ‬بعيدة‭ ‬في‭ ‬العمق‭ ‬العراقي‭ ‬وفي‭ ‬عمق‭ ‬كردستان‮»‬‭.

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ومن‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬نزع‭ ‬سلاح‭ ‬تلك‭ ‬المجموعات،‭ ‬أكد‭ ‬حسين‭ ‬أن‭ ‬الجانب‭ ‬العراقي‭ ‬‮«‬بدأ‭ ‬بتطبيق‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سوف‭ ‬نحمل‭ ‬هذه‭ ‬الرسالة‭ ‬معنا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬زيارته‭ ‬طهران‭ ‬اليوم‭. ‬وقال‭ ‬حسين‭ ‬‮«‬نتوقع‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬عدم‭ ‬استعمال‭ ‬العنف‭ ‬ضد‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬وبالتالي‭ ‬ضد‭ ‬سيادة‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المباحثات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بالسياسة‭ ‬العراقية‭ ‬الواضحة‭...‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لهذه‭ ‬المجموعات‭ ‬وهي‭ ‬مجموعات‭ ‬معارضة‭ ‬بعبور‭ ‬الحدود‭ ‬واستعمال‭ ‬السلاح‭ ‬ضد‭ ‬الحكومة‭ ‬الإيرانية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬أيضاً‭ ‬‮«‬نتباحث‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإيراني‭ ‬بعدم‭ ‬التهديد‭ ‬باستعمال‭ ‬العنف‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬التهديد‭ ‬بقصف‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬حسين‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬نظيره‭ ‬النمساوي‭ ‬ألكسندر‭ ‬شالنبرغ‭ ‬في‭ ‬بغداد‭.

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وطالب‭ ‬مسؤولون‭ ‬إيرانيون‭ ‬كبار‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬العراق‭ ‬بتنفيذ‭ ‬التزاماته‭ ‬في‭ ‬ملف‭ ‬المعارضة‭ ‬الإيرانية‭.

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وفي‭ ‬حديث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس‭ ‬قال‭ ‬نويد‭ ‬ميهراور‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬حزب‭ ‬‮«‬كومه‭ ‬له‮»‬‭ (‬حزب‭ ‬كادحي‭ ‬كردستان‭) ‬الإيراني‭ ‬المعارض،‭ ‬إن‭ ‬السلطات‭ ‬المحلية‭ ‬خصصت‭ ‬معسكراً‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬باليسان‭ ‬في‭ ‬كردستان‭ ‬العراق،‭ ‬لإيواء‭ ‬المقاتلين‭ ‬الذين‭ ‬يتمّ‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬جبل‭ ‬هلكورد‭.

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وقال‭ ‬ميهراور‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬نقوم‭ ‬حاليا‭ ‬بسحب‭ ‬قواتنا‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬المعسكر‮»‬‭.

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حتى‭ ‬الآن،‭ ‬لم‭ ‬تعلق‭ ‬حكومة‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي،‭ ‬على‭ ‬موضوع‭ ‬تطبيق‭ ‬تلك‭ ‬الإجراءات،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬لقاءات‭ ‬عدة‭ ‬عقدت‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬ومسؤولين‭ ‬إيرانيين‭.

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وأواخر‭ ‬أغسطس،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬إن‭ ‬‮«‬تاريخ‭ ‬19‭ ‬سبتمبر‭ ‬لن‭ ‬يتم‭ ‬تمديده‭ ‬بأي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬الأشكال‮»‬‭.

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