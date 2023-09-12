موسكو‭ ‬ – الوكالات‭: ‬وصل‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬أسلحة‭ ‬محتملة‭ ‬لدعم‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬الرجلان‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مواضيع‭ ‬حساسة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭. ‬

غادر‭ ‬كيم‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬مصفح،‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بأول‭ ‬رحلة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬وفي‭ ‬رحلته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬ببوتين‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬

وسيلتقي‭ ‬كيم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭. ‬

ولم‭ ‬يُسأل‭ ‬بوتين،‭ ‬الموجود‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬لحضور‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬اليوم،‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬الأسئلة‭ ‬والأجوبة‭ ‬المطوّلة‭. ‬

واكتفى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬سيزور‭ ‬قريباً‭ ‬قاعدة‭ ‬فوستوشني‭ ‬الفضائية،‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬فلاديفوستوك،‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الإفصاح‭ ‬عمّا‭ ‬يعتزم‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬هناك‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬برنامج‭ ‬مناسب‭ ‬هناك،‭ ‬وعندما‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ستعرفون‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بيسكوف،‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية،‭ ‬إن‭ ‬الزعيمين‭ ‬سيناقشان‭ ‬مواضيع‭ ‬‮«‬حساسة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحذيرات‭ ‬الأمريكية‮»‬‭. ‬

وتخشى‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬لعملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬لعقوبات‭ ‬بسبب‭ ‬برامجها‭ ‬النووية‭ ‬والصاروخية‭. ‬

وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬جيراننا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬مصالح‭ ‬بلدينا،‭ ‬وليس‭ ‬تحذيرات‭ ‬واشنطن‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬أنّ‭ ‬قطار‭ ‬كيم‭ ‬المدرّع‭ ‬دخل‭ ‬روسيا‭ ‬ويسير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الساحلية‭ ‬الروسية‭ ‬المتاخمة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وتظهر‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬القافلة‭ ‬بعربات‭ ‬خضراء‭ ‬داكنة‭ ‬تجرّها‭ ‬قاطرة‭ ‬روسية‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬تشوسون‭ ‬إلبو‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬وفلاديفوستوك،‭ ‬على‭ ‬افتراض‭ ‬أنّ‭ ‬قطار‭ ‬كيم‭ ‬الخاص‭ ‬والمدرّع‭ ‬والثقيل‭ ‬للغاية‭ ‬يسافر‭ ‬بسرعة‭ ‬حوالى‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المركزية‭ ‬الكورية‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس،‭ ‬أنّ‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬الذي‭ ‬تعدّ‭ ‬رحلاته‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬نادرة‭ ‬للغاية،‭ ‬‮«‬غادر‭ ‬بالقطار‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬لزيارة‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬الخبراء،‭ ‬فإنّ‭ ‬بوتين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬أسلحة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬كيم،‭ ‬حيث‭ ‬يقال‭ ‬إنّ‭ ‬بوتين‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قذائف‭ ‬وصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تفيد‭ ‬التقارير‭ ‬بأنّ‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطوّرة‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬والغواصات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭. ‬