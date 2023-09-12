Wednesday, 13 September 2023 04:28 GMT

كيم جونغ أون في روسيا لمحادثات مع بوتين.. والـكـرمـلـيـن: لـسـنـا مـهـتـمين بتحذيرات أمريكا

9/12/2023 7:25:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو‭ ‬ الوكالات‭: ‬وصل‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي‭ ‬كيم‭ ‬جونغ‭ ‬أون‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬نادرة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬حيث‭ ‬سيلتقي‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬وسط‭ ‬تحذيرات‭ ‬من‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬صفقة‭ ‬أسلحة‭ ‬محتملة‭ ‬لدعم‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬يتحدث‭ ‬الرجلان‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬عن‭ ‬‮«‬مواضيع‭ ‬حساسة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬الروسية‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭. ‬

غادر‭ ‬كيم‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬قطار‭ ‬مصفح،‭ ‬وهو‭ ‬يقوم‭ ‬بأول‭ ‬رحلة‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭. ‬وفي‭ ‬رحلته‭ ‬الأخيرة‭ ‬إلى‭ ‬الخارج،‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬التقى‭ ‬ببوتين‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭. ‬

وسيلتقي‭ ‬كيم‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬الكشف‭ ‬عنه‭ ‬في‭ ‬أقصى‭ ‬الشرق‭ ‬الروسي‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬ريا‭ ‬نوفوستي‮»‬‭ ‬عن‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭. ‬

ولم‭ ‬يُسأل‭ ‬بوتين،‭ ‬الموجود‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬فلاديفوستوك‭ ‬لحضور‭ ‬المنتدى‭ ‬الاقتصادي‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬ينتهي‭ ‬اليوم،‭ ‬عن‭ ‬زيارة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬جلسة‭ ‬الأسئلة‭ ‬والأجوبة‭ ‬المطوّلة‭. ‬

واكتفى‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬سيزور‭ ‬قريباً‭ ‬قاعدة‭ ‬فوستوشني‭ ‬الفضائية،‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬ألف‭ ‬كيلومتر‭ ‬عن‭ ‬فلاديفوستوك،‭ ‬لكنه‭ ‬رفض‭ ‬الإفصاح‭ ‬عمّا‭ ‬يعتزم‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬هناك‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬لدي‭ ‬برنامج‭ ‬مناسب‭ ‬هناك،‭ ‬وعندما‭ ‬أصل‭ ‬إلى‭ ‬هناك‭ ‬ستعرفون‭ ‬ذلك‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬بيسكوف،‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الروسية،‭ ‬إن‭ ‬الزعيمين‭ ‬سيناقشان‭ ‬مواضيع‭ ‬‮«‬حساسة‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الالتفات‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التحذيرات‭ ‬الأمريكية‮»‬‭. ‬

وتخشى‭ ‬واشنطن‭ ‬أن‭ ‬تحصل‭ ‬موسكو‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬لعملياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تخضع‭ ‬هي‭ ‬نفسها‭ ‬لعقوبات‭ ‬بسبب‭ ‬برامجها‭ ‬النووية‭ ‬والصاروخية‭. ‬

وقال‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقاتنا‭ ‬مع‭ ‬جيراننا،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية،‭ ‬ما‭ ‬يهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‭ ‬هو‭ ‬مصالح‭ ‬بلدينا،‭ ‬وليس‭ ‬تحذيرات‭ ‬واشنطن‮»‬‭. ‬

وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬روسية‭ ‬أنّ‭ ‬قطار‭ ‬كيم‭ ‬المدرّع‭ ‬دخل‭ ‬روسيا‭ ‬ويسير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الساحلية‭ ‬الروسية‭ ‬المتاخمة‭ ‬لكوريا‭ ‬الشمالية‭. ‬وتظهر‭ ‬الصور‭ ‬من‭ ‬ريا‭ ‬نوفوستي‭ ‬القافلة‭ ‬بعربات‭ ‬خضراء‭ ‬داكنة‭ ‬تجرّها‭ ‬قاطرة‭ ‬روسية‭. ‬

ووفقاً‭ ‬لصحيفة‭ ‬تشوسون‭ ‬إلبو‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية،‭ ‬هناك‭ ‬حاجة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬ساعة‭ ‬للربط‭ ‬بين‭ ‬بيونج‭ ‬يانج‭ ‬وفلاديفوستوك،‭ ‬على‭ ‬افتراض‭ ‬أنّ‭ ‬قطار‭ ‬كيم‭ ‬الخاص‭ ‬والمدرّع‭ ‬والثقيل‭ ‬للغاية‭ ‬يسافر‭ ‬بسرعة‭ ‬حوالى‭ ‬60‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬المركزية‭ ‬الكورية‭ ‬الرسمية‭ ‬أمس،‭ ‬أنّ‭ ‬الزعيم‭ ‬الكوري‭ ‬الشمالي،‭ ‬الذي‭ ‬تعدّ‭ ‬رحلاته‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬نادرة‭ ‬للغاية،‭ ‬‮«‬غادر‭ ‬بالقطار‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الأحد‭ ‬لزيارة‭ ‬روسيا‭ ‬الاتحادية‮»‬‭. ‬

ووفق‭ ‬الخبراء،‭ ‬فإنّ‭ ‬بوتين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬صفقة‭ ‬أسلحة‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مع‭ ‬كيم،‭ ‬حيث‭ ‬يقال‭ ‬إنّ‭ ‬بوتين‭ ‬يسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬قذائف‭ ‬وصواريخ‭ ‬مضادة‭ ‬للدبابات‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬تفيد‭ ‬التقارير‭ ‬بأنّ‭ ‬بيونغ‭ ‬يانغ‭ ‬تسعى‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطوّرة‭ ‬للأقمار‭ ‬الصناعية‭ ‬والغواصات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بالطاقة‭ ‬النووية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭. ‬

MENAFN12092023000055011008ID1107057254

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث