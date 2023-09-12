نادي أم الحصم يستقبل مهاجمه ((شيجوزي))

نادي أم الحصم يستقبل مهاجمه ((شيجوزي))
التاريخ
9/12/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
استقبل نائب رئيس جهاز كرة القدم بنادي أم الحصم حسن سعد عاشور المهاجم النيجيري صامويل شيجوزي، الذي سيمثل الفريق الكروي الأول بالنادي للموسم الرياضي الجديد 2023-2024.
وكان النادي قد توصل إلى اتفاق مع اللاعب النيجيري بعد مفاوضات متقدمة وصلت إلى اتفاق نهائي على صيغة العقد. وسيخضع اللاعب لفحوصات اللياقة البدنية والفحوصات الطبية، والتي تسبق انتظامه في التدريبات التي يجريها الفريق حالياً بقيادة المدرب السوري رضوان الابراش والطاقم الفني المعاون.
وكان اللاعب صامويل شيجوزي قد بدا مسيرته الاحترافية مع فريق ال كور سلفستر بدوري موريشيوس لكرة القدم، بعدها انتقل للعب في صفوف فريق روتشي بويس بولتون سيتي بدوري موريشيوس، بعد ذلك خاض تجربة مع فريق مشعل مبارك الكازاخستاني، ثم انتقل للعب في الدوري العراقي مع فريق النفط قبل أن يعود للدوري الكازاخستاني مع فريق توركستان مجددا.
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