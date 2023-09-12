نادي أم الحصم يستقبل مهاجمه ((شيجوزي))





استقبل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬جهاز‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬حسن‭ ‬سعد‭ ‬عاشور‭ ‬المهاجم‭ ‬النيجيري‭ ‬صامويل‭ ‬شيجوزي،‭ ‬الذي‭ ‬سيمثل‭ ‬الفريق‭ ‬الكروي‭ ‬الأول‭ ‬بالنادي‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وكان‭ ‬النادي‭ ‬قد‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬اللاعب‭ ‬النيجيري‭ ‬بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬متقدمة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬نهائي‭ ‬على‭ ‬صيغة‭ ‬العقد‭. ‬وسيخضع‭ ‬اللاعب‭ ‬لفحوصات‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬والفحوصات‭ ‬الطبية،‭ ‬والتي‭ ‬تسبق‭ ‬انتظامه‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬الفريق‭ ‬حالياً‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬السوري‭ ‬رضوان‭ ‬الابراش‭ ‬والطاقم‭ ‬الفني‭ ‬المعاون‭.‬

وكان‭ ‬اللاعب‭ ‬صامويل‭ ‬شيجوزي‭ ‬قد‭ ‬بدا‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ال‭ ‬كور‭ ‬سلفستر‭ ‬بدوري‭ ‬موريشيوس‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعدها‭ ‬انتقل‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬روتشي‭ ‬بويس‭ ‬بولتون‭ ‬سيتي‭ ‬بدوري‭ ‬موريشيوس،‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬خاض‭ ‬تجربة‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬مشعل‭ ‬مبارك‭ ‬الكازاخستاني،‭ ‬ثم‭ ‬انتقل‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬العراقي‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬النفط‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يعود‭ ‬للدوري‭ ‬الكازاخستاني‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬توركستان‭ ‬مجددا‭.‬