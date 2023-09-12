الرفاع‭: ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭: ‬أثنى‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬على‭ ‬متابعة‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬ولدعمه‭ ‬اللا‭ ‬محدود‭ ‬لرياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أثنى‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يتفضل‭ ‬به‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬تشجيع‭ ‬نوعي‭ ‬ومؤثر‭ ‬لممارسي‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬شكّل‭ ‬حالة‭ ‬من‭ ‬التنافس‭ ‬عالي‭ ‬المستوى،‭ ‬وكما‭ ‬أسهم‭ ‬بشكل‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬بروز‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬شرفوا‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬بمختلف‭ ‬المستويات‭ ‬الخليجية‭ ‬والعربية‭ ‬والإقليمية‭ ‬والعالمية‭.‬

وأعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عن‭ ‬الحضور‭ ‬المشرف‭ ‬للدراجة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مشاركتها‭ ‬الحالية‭ ‬وإحراز‭ ‬الدراج‭ ‬البحريني‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬لقب‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬العماني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬تحت‭ ‬إشراف‭ ‬ومتابعة‭ ‬وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬والرياضة‭ ‬والشباب‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬بلدية‭ ‬ظفار‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬8‭ ‬ – ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬فقد‭ ‬تمكن‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬اللقب‭ ‬بعد‭ ‬عمل‭ ‬جماعي‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬السباق‭ ‬وإلى‭ ‬أن‭ ‬تمكن‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الأخيرة‭ ‬والانفراد‭ ‬بمركز‭ ‬المقدمة‭ ‬وتأمين‭ ‬مسافة‭ ‬الفوز‭ ‬حتى‭ ‬نقطة‭ ‬النهاية‭.‬

واستحق‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬من‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬بعدما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬إنهاء‭ ‬مسافة‭ ‬السباق‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬مسافة‭ ‬148‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬بلغ‭ ‬4‭:‬31‭.‬00‭ ‬ساعة،‭ ‬متفوقا‭ ‬بذلك‭ ‬على‭ ‬الدراج‭ ‬السلوفيني‭ ‬‮«‬قريغ‭ ‬بول‮»‬‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬والذي‭ ‬أنهى‭ ‬السباق‭ ‬بزمن‭ ‬4‭:‬32‭.‬11‭ ‬ساعة،‭ ‬والدراج‭ ‬الإماراتي‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬العلي‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بزمن‭ ‬4‭:‬32‭.‬12‭ ‬ساعة،‭ ‬وشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬68‭ ‬دراجا،‭ ‬ولم‭ ‬يتمكن‭ ‬10‭ ‬دراجين‭ ‬من‭ ‬إكمال‭ ‬السباق‭ ‬والانسحاب‭ ‬نظرا‭ ‬للتقلبات‭ ‬الجوية‭ ‬وسرعة‭ ‬الرياح‭ ‬وصعوبة‭ ‬المرحلة‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬خط‭ ‬سيرها‭ ‬متعدد‭ ‬المرتفعات‭ ‬ومتنوع‭ ‬الهضاب‭ ‬والمنحدرات‭ ‬القاسية‭.‬

ويشارك‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ«فريق‭ ‬فيكتوريوس‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬عقيل‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ثامر‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق‭ ‬والذي‭ ‬أعرب‭ ‬عن‭ ‬بالغ‭ ‬سعادته‭ ‬بهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬البحريني‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الجوية‭ ‬والفنية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬السباق،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬المناسب‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭ ‬وقدم‭ ‬سباقا‭ ‬مثالثا‭ ‬استحق‭ ‬على‭ ‬أثره‭ ‬الفوز،‭ ‬ومحمد‭ ‬حسين‭ ‬فني،‭ ‬والدراجون‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬أوسيبيو‭ ‬باسكال،‭ ‬أورلاندي‭ ‬كيفين،‭ ‬عبدالله‭ ‬فقيهي،‭ ‬محمد‭ ‬الغيص‭ ‬وطلال‭ ‬المالكي‭.‬

وكذلك‭ ‬بـ‮«‬فريق‭ ‬أكاديمية‭ ‬البحرين‭ ‬للدراجات‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬‮«‬إكسل‭ ‬كوستا‮»‬‭ ‬مديرا‭ ‬للفريق،‭ ‬عيسى‭ ‬أيوب‭ ‬فني،‭ ‬طه‭ ‬سيد‭ ‬علوي‭ ‬معالج،‭ ‬والدراجون‭ ‬سيد‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬منصور‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر،‭ ‬حسين‭ ‬محمد،‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬وعبدالرحمن‭ ‬مبارك،‭ ‬ويتابع‭ ‬الفريقان‭ ‬مشوارهما‭ ‬في‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‭ ‬2023‮»‬‭ ‬بمشاركتهما‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬المرحلة‭ ‬الثالثة‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لمسافة‭ ‬104‭ ‬كيلومترات،‭ ‬واحتسب‭ ‬فيه‭ ‬البطل‭ ‬أحمد‭ ‬ناصر‭ ‬رابعا‭ ‬بزمن‭ ‬2‭:‬34‭.‬00‭ ‬ساعة‭ ‬أمام‭ ‬السلوفيني‭ ‬‮«‬قريغ‭ ‬بول‮»‬‭ ‬الأول‭ ‬والإماراتي‭ ‬عبدالله‭ ‬جاسم‭ ‬العلي‭ ‬الثاني‭ ‬والهولندي‭ ‬‮«‬ستيفان‭ ‬فرهيوف‮»‬‭ ‬بنفس‭ ‬الزمن‭ ‬2‭:‬34‭.‬00‭ ‬ساعة‭ ‬وبفارق‭ ‬أعشار‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬كشفتها‭ ‬تقنية‭ ‬الفيديو،‭ ‬وتختتم‭ ‬منافسات‭ ‬‮«‬طواف‭ ‬صلالة‮»‬‭ ‬اليوم‭ ‬بإقامة‭ ‬منافسات‭ ‬المرحلة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأخيرة‭ ‬في‭ ‬التاسعة‭ ‬صباحا‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬عين‭ ‬رازات‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬147‭ ‬كيلومترا‭.‬