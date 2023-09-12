أحمد ناصر بطلا للمرحلة الثانية من ((طواف صلالة 2023))رئيس اتحاد الدراجات يثني على دعم وتشجيع ناصر بن حمد
التاريخ
9/12/2023 7:24:53 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع: الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية: أثنى الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية على متابعة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ولدعمه اللا محدود لرياضة الدراجات الهوائية في مملكة البحرين، كما أثنى على ما يتفضل به سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة من تشجيع نوعي ومؤثر لممارسي هذه الرياضة، الأمر الذي شكّل حالة من التنافس عالي المستوى، وكما أسهم بشكل واضح في بروز نخبة من الأبطال الذين شرفوا البلاد في العديد من البطولات بمختلف المستويات الخليجية والعربية والإقليمية والعالمية.
وأعرب الشيخ خالد بن حمد بن أحمد آل خليفة عن الحضور المشرف للدراجة البحرينية في مشاركتها الحالية وإحراز الدراج البحريني أحمد ناصر من «فريق فيكتوريوس البحرين» لقب المرحلة الثانية من «طواف صلالة 2023» الذي ينظمه الاتحاد العماني للدراجات الهوائية تحت إشراف ومتابعة وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبالتعاون مع بلدية ظفار وذلك خلال الفترة من 8 – 14 سبتمبر الجاري، فقد تمكن أحمد ناصر من تحقيق اللقب بعد عمل جماعي مع الفريق منذ بداية السباق وإلى أن تمكن ناصر من الانطلاق بقوة في الكيلومترات الأخيرة والانفراد بمركز المقدمة وتأمين مسافة الفوز حتى نقطة النهاية.
واستحق البطل أحمد ناصر من «فريق فيكتوريوس البحرين» المركز الأول بعدما تمكن من إنهاء مسافة السباق التي امتدت إلى مسافة 148 كيلومترا في زمن بلغ 4:31.00 ساعة، متفوقا بذلك على الدراج السلوفيني «قريغ بول» صاحب المركز الثاني والذي أنهى السباق بزمن 4:32.11 ساعة، والدراج الإماراتي عبدالله جاسم العلي صاحب المركز الثالث بزمن 4:32.12 ساعة، وشهد السباق مشاركة 68 دراجا، ولم يتمكن 10 دراجين من إكمال السباق والانسحاب نظرا للتقلبات الجوية وسرعة الرياح وصعوبة المرحلة على طول خط سيرها متعدد المرتفعات ومتنوع الهضاب والمنحدرات القاسية.
ويشارك الاتحاد البحريني للدراجات الهوائية في هذا الحدث الرياضي بـ«فريق فيكتوريوس البحرين» المكون من عقيل عبدالأمير ثامر مديرا للفريق والذي أعرب عن بالغ سعادته بهذا الانتصار البحريني الكبير على الرغم من الظروف الجوية والفنية الصعبة التي شهدها السباق، إلا أن البطل أحمد ناصر كان في الموعد المناسب بحسب وصفه وقدم سباقا مثالثا استحق على أثره الفوز، ومحمد حسين فني، والدراجون أحمد ناصر، أوسيبيو باسكال، أورلاندي كيفين، عبدالله فقيهي، محمد الغيص وطلال المالكي.
وكذلك بـ«فريق أكاديمية البحرين للدراجات» الذي يضم في صفوفه «إكسل كوستا» مديرا للفريق، عيسى أيوب فني، طه سيد علوي معالج، والدراجون سيد أحمد خليل، منصور محمد، أحمد ناصر، حسين محمد، علي حسن وعبدالرحمن مبارك، ويتابع الفريقان مشوارهما في «طواف صلالة 2023» بمشاركتهما أمس في سباق المرحلة الثالثة الذي أقيم في التاسعة من صباح أمس الثلاثاء لمسافة 104 كيلومترات، واحتسب فيه البطل أحمد ناصر رابعا بزمن 2:34.00 ساعة أمام السلوفيني «قريغ بول» الأول والإماراتي عبدالله جاسم العلي الثاني والهولندي «ستيفان فرهيوف» بنفس الزمن 2:34.00 ساعة وبفارق أعشار الثانية التي كشفتها تقنية الفيديو، وتختتم منافسات «طواف صلالة» اليوم بإقامة منافسات المرحلة الرابعة والأخيرة في التاسعة صباحا من أمام «عين رازات» لمسافة 147 كيلومترا.
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