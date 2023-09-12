مشيدا سموه بالإنجازات التي حققتها بطولة بريف سلمان بن محمد يثمن جهود خالد بن حمد في تحقيق النجاحات
التاريخ
9/12/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
ثمن سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس المجلس البحريني للألعاب القتالية الجهود المتميزة التي يبذلها سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، في قيادة الرياضة البحرينية نحو تحقيق المزيد من النجاحات، التي تعزز من مكانتها المرموقة على خارطة الرياضة العالمية.
وأكد سموه أن ما يبذله سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من جهود واسعة أسهم في بلورة توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في النهوض بالرياضة البحرينية نحو مستويات رفيعة تدفع نحو تحقيق الإنجازات المتواصلة، التي تؤكد ما وصلت إليه الرياضة في مملكة البحرين من مستوى متقدم ومزدهر.
وأضاف سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة أن جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ترتكز كذلك على تجسيد دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم القطاع الرياضي ومنتسبيه، من خلال الخطط والبرامج والمبادرات الهادفة التي يطلقها سموه بهدف رفع مستوى ومكانة هذا القطاع الحيوي والدفع به نحو تحقيق المزيد من المكتسبات الحضارية للمملكة.
وقال سموه: «إن سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة يسعى من خلال جهود سموه المتواصلة إلى ترجمة الاستراتيجيات التطويرية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، إلى أهداف واقعية تسهم في أن تواصل الرياضة البحرينية في تحقيق الإنجازات الملموسة التي تعزز ما وصلت إليه من مكانة رفيعة على المستويين القاري والدولي».
وأشاد سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة بالإنجازات والأرقام الاستثنائية التي حققتها بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين، التي باتت تشكل واحدة من البطولات المميزة في عالم رياضة فنون القتال المختلطة العالمية، مؤكدا سموه أن ذلك يعكس بصورة واضحة نجاح جهود سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في قيادته الفذة للرياضة البحرينية، ونجاح الهدف الذي رسمه سموه من خلال هذه البطولة في ان تكون علامة بحرينية مميزة في سماء رياضة فنون القتال المختلطة، متمنيا سموه التوفيق والنجاح لبطولة بريف والقائمين عليها في تحقيق المزيد من النجاحات للرياضة البحرينية.
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