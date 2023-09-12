ثمن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬البحريني‭ ‬للألعاب‭ ‬القتالية‭ ‬الجهود‭ ‬المتميزة‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية،‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات،‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانتها‭ ‬المرموقة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الرياضة‭ ‬العالمية‭.‬‮

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وأكد‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يبذله‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬واسعة‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬بلورة‭ ‬توجيهات‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬النهوض‭ ‬بالرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬نحو‭ ‬مستويات‭ ‬رفيعة‭ ‬تدفع‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬المتواصلة،‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬مستوى‭ ‬متقدم‭ ‬ومزدهر‭.‬‮

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وأضاف‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ترتكز‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬تجسيد‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬ومنتسبيه،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬الهادفة‭ ‬التي‭ ‬يطلقها‭ ‬سموه‭ ‬بهدف‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬ومكانة‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬الحيوي‭ ‬والدفع‭ ‬به‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬الحضارية‭ ‬للمملكة‭.‬‮

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وقال‭ ‬سموه‭: ‬‮«‬إن‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬يسعى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جهود‭ ‬سموه‭ ‬المتواصلة‭ ‬إلى‭ ‬ترجمة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬التطويرية‭ ‬التي‭ ‬رسمها‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة،‭ ‬إلى‭ ‬أهداف‭ ‬واقعية‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬الملموسة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬رفيعة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي‮»‬‭.‬‮

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وأشاد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بالإنجازات‭ ‬والأرقام‭ ‬الاستثنائية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬بطولة‭ ‬بريف‭ ‬لفنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬للمحترفين،‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬تشكل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المميزة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة‭ ‬العالمية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعكس‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬نجاح‭ ‬جهود‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬قيادته‭ ‬الفذة‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ونجاح‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬رسمه‭ ‬سموه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬علامة‭ ‬بحرينية‭ ‬مميزة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬رياضة‭ ‬فنون‭ ‬القتال‭ ‬المختلطة،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬لبطولة‭ ‬بريف‭ ‬والقائمين‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬للرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬‮

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