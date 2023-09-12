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انتقل لتمثيل نادي الصواري..لاعب الطاولة راشد سند يحترف في الدوري السعودي

9/12/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

انتقل‭ ‬لاعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬ونادي‭ ‬البحرين‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬لتمثيل‭ ‬فريق‭ ‬نادي‭ ‬الصواري‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭. ‬ويأتي‭ ‬انتقال‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬تأكيدا‭ ‬على‭ ‬مكانة‭ ‬الإمكانيات‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬وكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬بشكل‭ ‬خاص،‭ ‬حيث‭ ‬سيكون‭ ‬اللاعب‭ ‬البحريني‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬ناديا‭ ‬سعوديا‭ ‬بعد‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الاحتراف‭ ‬للأندية‭ ‬السعودية‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭.‬

وأعرب‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬عن‭ ‬سعادته‭ ‬الكبيرة‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬سفيرا‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الملاعب‭ ‬السعودية،‭ ‬مبينا‭ ‬أنه‭ ‬سيبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهده‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬الجديد‭ ‬الصواري‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬عكس‭ ‬الصورة‭ ‬المشرقة‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية‭ ‬شهدت‭ ‬تطورا‭ ‬لافتا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬واستطاع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬والأندية‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬الخارجية‭ ‬الدولية‭ ‬والعالمية‭ ‬والإقليمية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬العربية‭ ‬والآسيوية‭.‬

وأشاد‭ ‬راشد‭ ‬سند‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬لإدارة‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬جهودها‭ ‬الكبيرة‭ ‬والتسهيلات‭ ‬التي‭ ‬قدمتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬الصواري،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬وجهودهم‭ ‬الحثيثة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬كافة‭ ‬الاجراءات‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحطة‭ ‬ستكون‭ ‬مهمة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬عدة‭ ‬تجارب‭ ‬احترافية‭ ‬ناجحة‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬المصرية‭ ‬ونادي‭ ‬الريان‭ ‬القطري‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬خصوصا‭ ‬أن‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭ ‬سيشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬نجوم‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬ويمتلكون‭ ‬باعا‭ ‬طويلا‭ ‬وإنجازات‭ ‬عديدة‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إمكانياته‭ ‬الفنية‭ ‬والمهارية‭ ‬والتي‭ ‬ستنعكس‭ ‬على‭ ‬أدائه‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬



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