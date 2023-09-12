انتقل لتمثيل نادي الصواري..لاعب الطاولة راشد سند يحترف في الدوري السعودي
التاريخ
9/12/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
انتقل لاعب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة ونادي البحرين راشد سند لتمثيل فريق نادي الصواري لكرة الطاولة في الدوري السعودي الموسم الجديد 2023/2024. ويأتي انتقال راشد سند للعب في الدوري السعودي تأكيدا على مكانة الإمكانيات البحرينية في الرياضة بشكل عام وكرة الطاولة بشكل خاص، حيث سيكون اللاعب البحريني الأول الذي يمثل ناديا سعوديا بعد فتح باب الاحتراف للأندية السعودية لكرة الطاولة.
وأعرب راشد سند عن سعادته الكبيرة بأن يكون سفيرا لكرة الطاولة البحرينية في الملاعب السعودية، مبينا أنه سيبذل قصارى جهده مع ناديه الجديد الصواري لتحقيق النتائج الإيجابية والوصول إلى الأهداف المرجوة، إضافة إلى عكس الصورة المشرقة لكرة الطاولة البحرينية خارج البحرين خصوصا أن كرة الطاولة البحرينية شهدت تطورا لافتا في الفترة الماضية واستطاع المنتخب الوطني والأندية الوطنية من تحقيق نتائج رائعة في المحافل الخارجية الدولية والعالمية والإقليمية إضافة إلى العربية والآسيوية.
وأشاد راشد سند بالدور البارز لإدارة نادي البحرين على جهودها الكبيرة والتسهيلات التي قدمتها من أجل انتقاله إلى الدوري السعودي مع نادي الصواري، إضافة إلى دور الاتحاد البحريني لكرة الطاولة وجهودهم الحثيثة في تسهيل كافة الاجراءات.
وأشار إلى أن هذه المحطة ستكون مهمة بالنسبة له بعد أن خاض عدة تجارب احترافية ناجحة مع الأندية المصرية ونادي الريان القطري في الفترة الماضية، خصوصا أن الدوري السعودي سيشهد مشاركة العديد من نجوم كرة الطاولة ويمتلكون باعا طويلا وإنجازات عديدة مما سيساهم في رفع إمكانياته الفنية والمهارية والتي ستنعكس على أدائه مع المنتخب الوطني في الفترة القادمة.
MENAFN12092023000055011008ID1107057250
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.