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إيمرسون يخطف أعلى الأشواط والبحرين يتابع تقدمه بدوري البولينج

9/12/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بعد‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬الدوري‭ ‬العام‭ ‬للبولينج‭ ‬الذي‭ ‬ينظمه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬يواصل‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ (‬114‭ ‬نقطة‭) ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬مبتعدا‭ ‬عن‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ (‬100‭ ‬نقطة‭) ‬بينما‭ ‬يأتي‭ ‬نادي‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ (‬80‭ ‬نقطة‭).‬

ويحتل‭ ‬نادي‭ ‬المنامة‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭ (‬72‭ ‬نقطة‭) ‬والرفاع‭ ‬خامسا‭ (‬52‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والحالة‭ ‬سادسا‭ (‬52‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ونادي‭ ‬الصم‭ ‬سابعا‭ (‬38‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬والاتفاق‭ ‬ثامنا‭ (‬26‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬تاسعا‭ (‬10‭ ‬نقاط‭). ‬وشهد‭ ‬الأسبوع‭ ‬السابع‭ ‬عشر‭ ‬تألق‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬إيمرسون‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬255‭ ‬نقطة،‭ ‬كما‭ ‬أحرز‭ ‬ذات‭ ‬اللاعب‭ ‬أعلى‭ ‬3‭ ‬اشواط‭ ‬689‭ ‬نقطة،‭ ‬ونال‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬أعلى‭ ‬معدل‭ ‬209،‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الفرق‭ ‬فقد‭ ‬حصد‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬أعلى‭ ‬شوط‭ ‬869‭ ‬وأعلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬2428‭ ‬وأعلى‭ ‬معدل‭ ‬790‭.‬

وتصدر‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬يوسف‭ ‬فلاح‭ ‬قائمة‭ ‬اللاعبين‭ ‬بحسب‭ ‬المعدلات‭ ‬209‭.‬00‭ ‬من‭ ‬6‭ ‬اشواط،‭ ‬وجاء‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬عبدالله‭ ‬عبدالكريم‭ ‬ثانيا‭ ‬205.78‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬ثالثا‭ ‬203.97‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬نادي‭ ‬البحرين‭ ‬إيمرسون‭ ‬رابعا‭ ‬203‭.‬38‭ ‬من‭ ‬45‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬محمد‭ ‬الشاووش‭ ‬خامسا‭ ‬200‭.‬00‭ ‬من‭ ‬39‭ ‬شوطا‭.‬

وجاء‭ ‬لاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أحمد‭ ‬القعود‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬199‭.‬33‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬شوطا‭ ‬ولاعب‭ ‬أم‭ ‬الحصم‭ ‬طلال‭ ‬يعقوب‭ ‬العبدالله‭ ‬سابعا‭ ‬198‭.‬24‭ ‬من‭ ‬42‭ ‬شوطا‭ ‬ولاعب‭ ‬المنامة‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬ثامنا‭ ‬197‭.‬07‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬شوطا،‭ ‬ولاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أسامة‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬تاسعا‭ ‬195‭.‬48‭ ‬من‭ ‬33‭ ‬شوطا‭ ‬ولاعب‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬أحمد‭ ‬الخاجة‭ ‬عاشرا‭ ‬195‭.‬48‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬شوطا‭.‬

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