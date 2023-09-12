إيمرسون يخطف أعلى الأشواط والبحرين يتابع تقدمه بدوري البولينج
التاريخ
9/12/2023 7:24:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعد نهاية الأسبوع السابع عشر من منافسات الدوري العام للبولينج الذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينج على صالة مركز أرض المرح يواصل نادي البحرين (114 نقطة) تقدمه في الصدارة مبتعدا عن الرفاع الشرقي حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني (100 نقطة) بينما يأتي نادي أم الحصم في المركز الثالث (80 نقطة).
ويحتل نادي المنامة المركز الرابع (72 نقطة) والرفاع خامسا (52 نقطة)، والحالة سادسا (52 نقطة)، ونادي الصم سابعا (38 نقطة)، والاتفاق ثامنا (26 نقطة)، ومدينة عيسى تاسعا (10 نقاط). وشهد الأسبوع السابع عشر تألق لاعب نادي البحرين إيمرسون الذي أحرز أعلى شوط 255 نقطة، كما أحرز ذات اللاعب أعلى 3 اشواط 689 نقطة، ونال لاعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح أعلى معدل 209، أما على مستوى الفرق فقد حصد نادي البحرين أعلى شوط 869 وأعلى ثلاثة أشواط 2428 وأعلى معدل 790.
وتصدر لاعب الرفاع الشرقي يوسف فلاح قائمة اللاعبين بحسب المعدلات 209.00 من 6 اشواط، وجاء لاعب نادي البحرين عبدالله عبدالكريم ثانيا 205.78 من 45 شوطا، ولاعب نادي البحرين أحمد فريد ثالثا 203.97 من 33 شوطا، ولاعب نادي البحرين إيمرسون رابعا 203.38 من 45 شوطا، ولاعب أم الحصم محمد الشاووش خامسا 200.00 من 39 شوطا.
وجاء لاعب الرفاع الشرقي أحمد القعود في المركز السادس 199.33 من 33 شوطا ولاعب أم الحصم طلال يعقوب العبدالله سابعا 198.24 من 42 شوطا ولاعب المنامة محمد الأنصاري ثامنا 197.07 من 27 شوطا، ولاعب الرفاع الشرقي أسامة عبدالرحمن تاسعا 195.48 من 33 شوطا ولاعب الرفاع الشرقي أحمد الخاجة عاشرا 195.48 من 21 شوطا.
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