تعادل مع اليابان بدون أهدافمنتخبنا الأولمبي يختتم مشواره في التصفيات الآسيوية
التاريخ
9/12/2023 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتم منتخبنا الأولمبي لكرة القدم يوم أمس مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2024 عندما تعادل مع المنتخب الياباني بدون أهداف في المباراة الجولة الثالثة التي اقيمت على استاد المغفور له الشيخ علي بن محمد آل خليفة في عراد.
ورفع منتخبنا الأولمبي رصيده الى 4 نقاط بينما احرز المنتخب الياباني المركز الأول برصيد 7 نقاط متصدرًا المجموعة وضمن التأهل للبطولة الآسيوية بشكل مباشر. وتضم المجموعة إلى جانب أولمبينا: اليابان، وفلسطين وباكستان. ويقود منتخبنا المدرب الكرواتي داريو باسيتش. وينص نظام التأهل في التصفيات على صعود أصحاب المراكز الأولى من المجموعات الـ11، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات تحقق المركز الثاني من بينها.
والجدير بالذكر أن التصفيات بنظام الدوري المجزأ بالتجمع من جولة واحدة، حيث تم توزيع المنتخبات على 11 مجموعة، ويتأهل للنهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، لتنضم إلى البلد المنظم قطر.
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