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تعادل مع اليابان بدون أهدافمنتخبنا الأولمبي يختتم مشواره في التصفيات الآسيوية

9/12/2023 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتم‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬آسيا‭ ‬تحت‭ ‬23‭ ‬عامًا‭ ‬2024‭ ‬عندما‭ ‬تعادل‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بدون‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬اقيمت‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬في‭ ‬عراد‭.‬

ورفع‭ ‬منتخبنا‭ ‬الأولمبي‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بينما‭ ‬احرز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬برصيد‭ ‬7‭ ‬نقاط‭ ‬متصدرًا‭ ‬المجموعة‭ ‬وضمن‭ ‬التأهل‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭. ‬وتضم‭ ‬المجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أولمبينا‭: ‬اليابان،‭ ‬وفلسطين‭ ‬وباكستان‭. ‬ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬داريو‭ ‬باسيتش‭. ‬وينص‭ ‬نظام‭ ‬التأهل‭ ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬على‭ ‬صعود‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬المجموعات‭ ‬الـ11،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬تحقق‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬بينها‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬التصفيات‭ ‬بنظام‭ ‬الدوري‭ ‬المجزأ‭ ‬بالتجمع‭ ‬من‭ ‬جولة‭ ‬واحدة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توزيع‭ ‬المنتخبات‭ ‬على‭ ‬11‭ ‬مجموعة،‭ ‬ويتأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أفضل‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثاني،‭ ‬لتنضم‭ ‬إلى‭ ‬البلد‭ ‬المنظم‭ ‬قطر‭.‬



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