البحرين تحقق المركز الأول في مسابقة جمال المهد العربي

البحرين تحقق المركز الأول في مسابقة جمال المهد العربي
التاريخ
9/12/2023 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حققت مملكة البحرين المركز الأول والثاني في مسابقة جمال المهد العربي (مزاين السلوقي)، والتي أقيمت على هامش المعرض الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2023) الذي اختتم مؤخرا بمركز أبوظبي الدولي للمعارض بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وجاء الفوز البحريني في فئة الأريش ذكور عبر السلق «الذيخ لهب» الذي حقق المركز الأول وذلك للمالكة سارة رشدان، بينما جاء في المركز الثاني السلق «ضارية جونيه» للمالكة نفسها.
وأشادت سارة رشدان باهتمام اللجنة البحرينية لرياضات الموروث الشعبي بمسابقات المهد العربي ما أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الجديد على المستوى الخليجي.
وسبق للمالكة رشدان تمثيل مملكة البحرين في المسابقة ذاتها وحققت المركز الثاني عام 2021 عن فئة الأريش ذكور عبر السلق «رعد».
وتعتبر المُسابقة من أشهر فعاليات المهد العربي في المنطقة والعالم، وهي تأتي بتنظيم من مركز السلوقي العربي بهدف إتاحة الفرصة للملاك لعرض المهارات والخصائص التي تتمتع بها كلابهم.
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