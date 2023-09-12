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البحرين تحقق المركز الأول في مسابقة جمال المهد العربي

9/12/2023 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حققت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬جمال‭ ‬المهد‭ ‬العربي‭ (‬مزاين‭ ‬السلوقي‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المعرض‭ ‬الدولي‭ ‬للصيد‭ ‬والفروسية‭ (‬أبوظبي‭ ‬2023‭) ‬الذي‭ ‬اختتم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بمركز‭ ‬أبوظبي‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وجاء‭ ‬الفوز‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأريش‭ ‬ذكور‭ ‬عبر‭ ‬السلق‭ ‬‮«‬الذيخ‭ ‬لهب‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬وذلك‭ ‬للمالكة‭ ‬سارة‭ ‬رشدان،‭ ‬بينما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬السلق‭ ‬‮«‬ضارية‭ ‬جونيه‮»‬‭ ‬للمالكة‭ ‬نفسها‭.‬

وأشادت‭ ‬سارة‭ ‬رشدان‭ ‬باهتمام‭ ‬اللجنة‭ ‬البحرينية‭ ‬لرياضات‭ ‬الموروث‭ ‬الشعبي‭ ‬بمسابقات‭ ‬المهد‭ ‬العربي‭ ‬ما‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخليجي‭.‬

وسبق‭ ‬للمالكة‭ ‬رشدان‭ ‬تمثيل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬ذاتها‭ ‬وحققت‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬الأريش‭ ‬ذكور‭ ‬عبر‭ ‬السلق‭ ‬‮«‬رعد‮»‬‭.‬

وتعتبر‭ ‬المُسابقة‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬فعاليات‭ ‬المهد‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬وهي‭ ‬تأتي‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬مركز‭ ‬السلوقي‭ ‬العربي‭ ‬بهدف‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للملاك‭ ‬لعرض‭ ‬المهارات‭ ‬والخصائص‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬كلابهم‭.‬


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