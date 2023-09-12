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منتخبنا الوطني يتعادل وديا مع تركمانستان

9/12/2023 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعادل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬تركمانستان‭ ‬بهدف‭ ‬لكليهما‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬ودية‭ ‬دولية‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬دبي‭. ‬سجل‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬اللاعب‭ ‬محمد‭ ‬مرهون‭. ‬وتقام‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الضباط‭ ‬بدبي‭.‬

وجاءت‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬يقيمه‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬إمارة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬ضمن‭ ‬مراحل‭ ‬الإعداد‭ ‬التي‭ ‬يخوضها‭ ‬بهدف‭ ‬الاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬القارية‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2024‭ ‬خلال‭ ‬يناير‭ ‬وفبراير‭ ‬القادمين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والأردن‭ ‬وماليزيا‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تتواصل‭ ‬وتيرة‭ ‬التدريبات‭ ‬على‭ ‬ذات‭ ‬المنوال،‭ ‬حيث‭ ‬يهدف‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬أنطونيو‭ ‬بيتزي‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬نسق‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬وتطوير‭ ‬النواحي‭ ‬التكتيكية‭ ‬وخصوصا‭ ‬بعد‭ ‬المعسكر‭ ‬الذي‭ ‬أقامه‭ ‬الأحمر‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي‭.‬

وسيعود‭ ‬منتخبنا‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬البلاد‭ ‬حيث‭ ‬يلتقي‭ ‬قيرغيزستان‭ ‬والفلبين‭ ‬في‭ ‬مواجهتين‭ ‬وديتين‭ ‬أخيرتين‭ ‬في‭ ‬معسكره‭ ‬الحالي‭.‬

وكان‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬قائمة‭ ‬ضمت‭ ‬كلاً‭ ‬من‭: ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬حسين‭ ‬جميل،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬أمين‭ ‬بن‭ ‬عدي،‭ ‬حمزة‭ ‬الجبن،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬مبارك‭ ‬محمد،‭ ‬وأحمد‭ ‬الشروقي‭ (‬المحرق‭)‬،‭ ‬عبدالكريم‭ ‬فردان،‭ ‬رضا‭ ‬سيد‭ ‬عيسى،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬وعلي‭ ‬حسن‭ (‬الرفاع‭)‬،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬أحمد‭ ‬موسى،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال‭ (‬المنامة‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬عادل،‭ ‬أحمد‭ ‬بوغمار،‭ ‬ضياء‭ ‬سيد‭ ‬سعيد،‭ ‬محمد‭ ‬الحردان،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬ومهدي‭ ‬عبدالجبار‭ (‬الخالدية‭)‬،‭ ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله‭ ‬وعباس‭ ‬العصفور‭ (‬الأهلي‭)‬،‭ ‬طلال‭ ‬الشروقي‭ (‬الحد‭)‬،‭ ‬علي‭ ‬مدن‭ (‬عجمان‭ ‬الإماراتي‭)‬،‭ ‬محمد‭ ‬جاسم‭ ‬مرهون‭ (‬الكويت‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬يوسف‭ (‬ملادا‭ ‬بوليسلاف‭ ‬التشيكي‭).‬



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