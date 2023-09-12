منتخبنا الوطني يتعادل وديا مع تركمانستان
التاريخ
9/12/2023 7:24:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعادل منتخبنا الوطني الأول مع منتخب تركمانستان بهدف لكليهما في مباراة ودية دولية أقيمت يوم أمس في دبي. سجل لمنتخبنا اللاعب محمد مرهون. وتقام المباراة في نادي الضباط بدبي.
وجاءت هذه المباراة ضمن برنامج المعسكر الذي يقيمه منتخبنا الوطني في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ضمن مراحل الإعداد التي يخوضها بهدف الاستعداد للمشاركة القارية في نهائيات كأس آسيا 2024 خلال يناير وفبراير القادمين في العاصمة القطرية الدوحة ضمن المجموعة الخامسة الى جانب كوريا الجنوبية والأردن وماليزيا.
ومن المنتظر ان تتواصل وتيرة التدريبات على ذات المنوال، حيث يهدف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الأرجنتيني أنطونيو بيتزي إلى الحفاظ على نسق اللياقة البدنية وتطوير النواحي التكتيكية وخصوصا بعد المعسكر الذي أقامه الأحمر البحريني في صربيا أغسطس الماضي.
وسيعود منتخبنا قبل ذلك إلى البلاد حيث يلتقي قيرغيزستان والفلبين في مواجهتين وديتين أخيرتين في معسكره الحالي.
وكان الاتحاد البحريني لكرة القدم قد أعلن قائمة ضمت كلاً من: سيد محمد جعفر، حسين جميل، عبدالله الخلاصي، أمين بن عدي، حمزة الجبن، وليد الحيام، مبارك محمد، وأحمد الشروقي (المحرق)، عبدالكريم فردان، رضا سيد عيسى، جاسم الشيخ، علي حرم، كميل الأسود، وعلي حسن (الرفاع)، عمار محمد، أحمد نبيل، أحمد موسى، إبراهيم الختال (المنامة)، محمد عادل، أحمد بوغمار، ضياء سيد سعيد، محمد الحردان، مهدي حميدان، ومهدي عبدالجبار (الخالدية)، إبراهيم لطف الله وعباس العصفور (الأهلي)، طلال الشروقي (الحد)، علي مدن (عجمان الإماراتي)، محمد جاسم مرهون (الكويت)، عبدالله يوسف (ملادا بوليسلاف التشيكي).
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