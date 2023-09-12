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إيقاف هاليب

9/12/2023 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أوقفت‭ ‬الرومانية‭ ‬سيمونا‭ ‬هاليب،‭ ‬المصنفة‭ ‬أولى‭ ‬عالمياً‭ ‬سابقاً،‭ ‬لمدة‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاك‭ ‬قواعد‭ ‬المنشطات،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬الوكالة‭ ‬الدولية‭ ‬لنزاهة‭ ‬اللعبة‭ ‬أمس‭.‬

وأدينت‭ ‬هاليب‭ (‬31‭ ‬عاماً‭) ‬المتوجة‭ ‬بلقبي‭ ‬فرنسا‭ ‬2018‭ ‬وويمبلدون‭ ‬2019،‭ ‬بانتهاكين‭ ‬منفصلين‭ ‬للقوانين،‭ ‬الأول‭ ‬يتعلق‭ ‬بنتيجة‭ ‬تحليلية‭ ‬سلبية‭ ‬للمادة‭ ‬المحظورة‭ ‬روكسادوستات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬المفتوحة‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إجراؤها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اختبار‭ ‬البول‭ ‬المنتظم‭ ‬أثناء‭ ‬المنافسة،‭ ‬والثانية‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفات‭ ‬في‭ ‬جواز‭ ‬سفرها‭ ‬البيولوجي‭. ‬وتمتد‭ ‬فترة‭ ‬ايقافها‭ ‬حتى‭ ‬أكتوبر‭ ‬2026،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أوقفت‭ ‬موقتاً‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬


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