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توقيف كيفن بورتر بتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة

9/12/2023 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

نيويورك‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬أوقفت‭ ‬الشرطة‭ ‬كيفن‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور،‭ ‬لاعب‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين،‭ ‬الإثنين‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬بالضرب‭ ‬على‭ ‬امرأة‭ ‬ومحاولة‭ ‬خنقها‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬وقع‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الصباح‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬أحد‭ ‬الفنادق،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لتقارير‭ ‬إعلامية‭ ‬متعددة‭.‬

ونقلت‭ ‬شبكتا‭ ‬‮«‬أي‭ ‬بي‭ ‬سي‭ ‬نيوز‮»‬‭ ‬و«إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬وصحيفتا‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬بوست‮»‬‭ ‬و«هيوستن‭ ‬كرونيكل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬بورتر‭ ‬مُنع‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غرفته‭ ‬بالفندق،‭ ‬وبعدما‭ ‬ساعده‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬الباب،‭ ‬قام‭ ‬بمهاجمة‭ ‬صديقته‭ ‬اللاعبة‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬السيدات‭ ‬‮«‬دبليو‭ ‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭.‬

ووفقاً‭ ‬للتقارير،‭ ‬نُقلت‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬تدعى‭ ‬كايزري‭ ‬راي‭ ‬غوندريزيك،‭ ‬الى‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬آلام‭ ‬في‭ ‬الرقبة‭ ‬وجرح‭ ‬في‭ ‬وجهها‭ ‬وأوقف‭ ‬بورتر‭ ‬بسبب‭ ‬ذلك‭. ‬وكان‭ ‬الثنائي‭ ‬معاً‭ ‬خلال‭ ‬حدث‭ ‬ضمن‭ ‬فاعليات‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭. ‬واختير‭ ‬بورتر‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬‮«‬درافت‮»‬‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬ولعب‭ ‬موسماً‭ ‬واحداً‭ ‬مع‭ ‬كليفلاند‭ ‬كافالييرز‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينتقل‭ ‬الى‭ ‬روكتس‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2021‭.‬

وقال‭ ‬روكتس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬بصدد‭ ‬جمع‭ ‬المعلومات‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمسألة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بكيفن‭ ‬بورتر‭ ‬جونيور‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬الدوري‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬أثلتيك‮»‬‭ ‬و«إي‭ ‬أس‭ ‬بي‭ ‬أن‮»‬‭ ‬إن‭ ‬رابطة‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬أيه‮»‬‭ ‬على‭ ‬علم‭ ‬بالتقارير‭ ‬وتتواصل‭ ‬مع‭ ‬روكتس‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬جمع‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭.‬

ويستعدّ‭ ‬بورتر‭ ‬للبناء‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬موسم‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬معدله‭ ‬19‭.‬2‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭.‬3‭ ‬متابعات‭ ‬و1‭.‬4‭ ‬سرقة‭ (‬ستيل‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬5‭.‬7‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬ومعدل‭ ‬نجاح‭ ‬مرتفع‭ ‬في‭ ‬التسجيل‭ ‬بلغ‭ ‬44‭.‬2‭ ‬بالمئة‭.‬


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