توقيف كيفن بورتر بتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة

توقيف كيفن بورتر بتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة
التاريخ
9/12/2023 7:24:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
نيويورك - أ ف ب: أوقفت الشرطة كيفن بورتر جونيور، لاعب هيوستن روكتس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الإثنين بتهمة الاعتداء بالضرب على امرأة ومحاولة خنقها في حادث وقع خلال ساعات الصباح الأولى في غرفة أحد الفنادق، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية متعددة.
ونقلت شبكتا «أي بي سي نيوز» و«إي أس بي أن» وصحيفتا «نيويورك بوست» و«هيوستن كرونيكل» عن مصادر في الشرطة أن بورتر مُنع من دخول غرفته بالفندق، وبعدما ساعده رجال الأمن على فتح الباب، قام بمهاجمة صديقته اللاعبة السابقة في دوري السيدات «دبليو أن بي أيه».
ووفقاً للتقارير، نُقلت المرأة التي تدعى كايزري راي غوندريزيك، الى المستشفى بسبب آلام في الرقبة وجرح في وجهها وأوقف بورتر بسبب ذلك. وكان الثنائي معاً خلال حدث ضمن فاعليات أسبوع الموضة. واختير بورتر (23 عاماً) في الجولة الأولى من «درافت» الدوري الأميركي للمحترفين عام 2019 ولعب موسماً واحداً مع كليفلاند كافالييرز قبل أن ينتقل الى روكتس في يناير 2021.
وقال روكتس في بيان «نحن بصدد جمع المعلومات المحيطة بالمسألة المتعلقة بكيفن بورتر جونيور»، فيما قال متحدث باسم الدوري لصحيفة «ذي أثلتيك» و«إي أس بي أن» إن رابطة «أن بي أيه» على علم بالتقارير وتتواصل مع روكتس تزامناً مع جمع المزيد من المعلومات.
ويستعدّ بورتر للبناء على أفضل موسم له في الدوري حيث بلغ معدله 19.2 نقطة و5.3 متابعات و1.4 سرقة (ستيل) في المباراة الواحدة الموسم الماضي، بالإضافة الى 5.7 تمريرات حاسمة ومعدل نجاح مرتفع في التسجيل بلغ 44.2 بالمئة.
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