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فيراتي يخضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله إلى العربي

9/12/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00

الدوحة‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬يخضع‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الإيطالي‭ ‬ماركو‭ ‬فيراتي‭ ‬لفحص‭ ‬طبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬أسبيتار‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬تمهيداً‭ ‬لانتقاله‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬العربي‭ ‬القطري،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬كشفه‭ ‬مصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أمس،‭ ‬وكان‭ ‬فيراتي‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لتوقيع‭ ‬عقد‭ ‬لثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬مقدّر‭ ‬بـ‭ ‬45‭ ‬مليون‭ ‬يورو،‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية‭.‬

وأكد‭ ‬لاعب‭ ‬الارتكاز،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬خارج‭ ‬حسابات‭ ‬مدرب‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي،‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬انه‭ ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬بالانضمام‭ ‬إلى‭ ‬النادي‭ ‬العربي‭. ‬قال‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬مقتضبة‭ ‬أعقبت‭ ‬وصوله‭ ‬‮«‬سعيدٌ‭ ‬جدًا‭ ‬لوصولي‭ ‬هنا،‭ ‬وسأسعى‭ ‬للتأقلم‭ ‬بسرعة‮»‬‭. ‬أضاف‭ ‬اللاعب‭ ‬الذي‭ ‬حمل‭ ‬ألوان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬منذ‭ ‬2012‭ ‬‮«‬اخترت‭ ‬هذه‭ ‬المغامرة‭ ‬لأنني‭ ‬أعرف‭ ‬جيدًا‭ ‬طبيعة‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬قطر‭. ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬موسما‭ ‬جيدًا‭. ‬ليس‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬الكلام‭. ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬نثبت‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬أرضية‭ ‬الميدان‭ ‬لإسعاد‭ ‬الجماهير‮»‬‭.‬

وسجّل‭ ‬العربي،‭ ‬وصيف‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬خلف‭ ‬الدحيل،‭ ‬وبطل‭ ‬كأس‭ ‬أمير‭ ‬قطر،‭ ‬بداية‭ ‬متواضعة‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬إذ‭ ‬يحتل‭ ‬حاليًا‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬جولات،‭ ‬ويستعد‭ ‬للقاء‭ ‬غريمه‭ ‬الجماهيري‭ ‬الريان‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬القطري‭. ‬وسينضم‭ ‬فيراتي‭ ‬الى‭ ‬زميله‭ ‬السابق‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬قلب‭ ‬الدفاع‭ ‬السنغالي‭ ‬الدولي‭ ‬عبدو‭ ‬ديالو،‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬البرازيلي‭ ‬رافينيا‭ ‬ألكانتارا،‭ ‬والمهاجمين‭ ‬السوري‭ ‬عمر‭ ‬السومة‭ ‬والتونسي‭ ‬يوسف‭ ‬المساكني‭.‬

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