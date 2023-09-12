فيراتي يخضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله إلى العربي

فيراتي يخضع لفحص طبي تمهيداً لانتقاله إلى العربي
التاريخ
9/12/2023 7:24:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
الدوحة - أ ف ب: يخضع لاعب الوسط الإيطالي ماركو فيراتي لفحص طبي في مستشفى أسبيتار في الدوحة، تمهيداً لانتقاله من باريس سان جرمان الفرنسي إلى النادي العربي القطري، وفقاً لما كشفه مصدر لوكالة فرانس برس أمس، وكان فيراتي (30 عاماً) وصل إلى الدوحة فجر الثلاثاء لتوقيع عقد لثلاث سنوات مقدّر بـ 45 مليون يورو، بحسب تقارير إعلامية.
وأكد لاعب الارتكاز، الذي كان خارج حسابات مدرب باريس سان جرمان، الإسباني لويس إنريكي، منذ بداية الموسم، انه سعيد جدًا بالانضمام إلى النادي العربي. قال في تصريحات مقتضبة أعقبت وصوله «سعيدٌ جدًا لوصولي هنا، وسأسعى للتأقلم بسرعة». أضاف اللاعب الذي حمل ألوان سان جرمان منذ 2012 «اخترت هذه المغامرة لأنني أعرف جيدًا طبيعة الحياة في قطر. أتمنى أن نقدّم موسما جيدًا. ليس من المهم الكلام. ويجب أن نثبت ذلك على أرضية الميدان لإسعاد الجماهير».
وسجّل العربي، وصيف الدوري الموسم الماضي خلف الدحيل، وبطل كأس أمير قطر، بداية متواضعة هذا الموسم إذ يحتل حاليًا المركز السادس بثلاث نقاط من ثلاث جولات، ويستعد للقاء غريمه الجماهيري الريان في 24 سبتمبر الجاري في الجولة المقبلة من الدوري القطري. وسينضم فيراتي الى زميله السابق في سان جرمان قلب الدفاع السنغالي الدولي عبدو ديالو، لاعب الوسط البرازيلي رافينيا ألكانتارا، والمهاجمين السوري عمر السومة والتونسي يوسف المساكني.
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