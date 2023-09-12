استدعاء روبياليس للمثول أمام المحكمة على خلفية القبلة





مدريد‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬استُدعي‭ ‬لويس‭ ‬روبياليس‭ ‬الذي‭ ‬استقال‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬رئيساً‭ ‬للاتحاد‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬للمثول‭ ‬الجمعة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬تقبيله‭ ‬قسراً‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬جيني‭ ‬هيرموسو‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإحراز‭ ‬مونديال‭ ‬السيدات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬مدريد‭ ‬أمس،‭ ‬وقالت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬روبياليس‭ ‬استُدعي‭ ‬للمثول‭ ‬أمامها‭ ‬الجمعة‭ ‬الساعة‭ ‬12‭:‬00‭ ‬ظهراً‭ (‬10:00‭ ‬صباحاً‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينيتش‭) ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قاضي‭ ‬التحقيق‭ ‬‮«‬للاستماع‭ ‬إليه‭ ‬كمتهم‮»‬‭ ‬وللردّ‭ ‬على‭ ‬اتهامات‭ ‬‮«‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬الموجهة‭ ‬إليه‭.‬

واستقال‭ ‬روبياليس‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تقبيل‭ ‬هيرموسو‭ ‬على‭ ‬شفتيها‭ ‬خلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬بإحراز‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للسيدات‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭. ‬وقَبِلَ‭ ‬القاضي‭ ‬فرانسيسكو‭ ‬دي‭ ‬خورخي‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭ ‬الوطنية‭ ‬الإثنين‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ضد‭ ‬روبياليس‭ ‬بشأن‭ ‬مزاعم‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬و«الإكراه‮»‬‭ ‬والتي‭ ‬جاءت‭ ‬بعد‭ ‬تقدّم‭ ‬هيرموسو‭ (‬33‭ ‬عاماً‭) ‬بشكوى‭ ‬جنائية‭ ‬في‭ ‬المحكمة‭ ‬الوطنية‭ ‬ضد‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬المستقيل‭.‬

وبموجب‭ ‬القانون‭ ‬الإسباني،‭ ‬يتضمّن‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬الإساءة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الاغتصاب،‭ ‬ولكل‭ ‬منها‭ ‬عقوبات‭ ‬مختلفة‭. ‬وتتراوح‭ ‬عقوبة‭ ‬التقبيل‭ ‬غير‭ ‬الرضائي‭ ‬من‭ ‬الغرامة‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭. ‬وقالت‭ ‬هيرموسو،‭ ‬المحترفة‭ ‬مع‭ ‬باتشوكا‭ ‬المكسيكي،‭ ‬إن‭ ‬القبلة‭ ‬جعلتها‭ ‬تشعر‭ ‬‮«‬بالضعف‭ ‬وكأنها‭ ‬ضحية‭ ‬اعتداء‮»‬،‭ ‬ووصفتها‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬عمل‭ ‬متهوّر‭ ‬وذكوري‭ ‬وفي‭ ‬غير‭ ‬محله‭ ‬وبدون‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الموافقة‭ ‬من‭ ‬جهتي‮»‬‭.‬

وأُوقف‭ ‬روبياليس‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ ‬‮«‬فيفا‮»‬‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬أغسطس‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬نشاط‭ ‬يتعلق‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الوطني‭ ‬والدولي‭ ‬لمدة‭ ‬90‭ ‬يوماً‭ ‬وفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬بحقه‭. ‬واعتراضاً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬روبياليس،‭ ‬استقال‭ ‬غالبية‭ ‬الطاقم‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬للسيدات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أعلنت‭ ‬لاعبات‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬لا‭ ‬روخا‮»‬‭ ‬المتوجات‭ ‬بكأس‭ ‬العالم‭ ‬أنهن‭ ‬لن‭ ‬يلعبن‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تتغير‭ ‬قيادة‭ ‬الاتحاد‭.‬



