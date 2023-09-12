إجراء قرعة مونديال تحت 17 عاماً والمغرب ممثل العرب الوحيد

زوريخ‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬تُسحب‭ ‬قرعة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬تحت‭ ‬17‭ ‬عاماً‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬نوفمبر‭ ‬المقبل،‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬الحالي‭ ‬في‭ ‬زيوريخ،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭) ‬أمس،‭ ‬وستُوزّع‭ ‬المنتخبات‭ ‬الـ24‭ ‬بينها‭ ‬ممثل‭ ‬وحيد‭ ‬للعرب‭ ‬هو‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬على‭ ‬ست‭ ‬مجموعات‭ ‬تضم‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬اربعة‭ ‬منتخبات‭. ‬ويتأهل‭ ‬بطل‭ ‬ووصيف‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬وأفضل‭ ‬أربعة‭ ‬منتخبات‭ ‬تحتل‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭.‬

ووزّعت‭ ‬المنتخبات‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬اربعة‭ ‬مستويات‭ ‬جاءت‭ ‬كالتالي‭: ‬المستوى‭ ‬الاول‭: ‬اندونيسيا‭ (‬الدولة‭ ‬المضيفة‭)‬،‭ ‬البرازيل،‭ ‬المكسيك،‭ ‬فرنسا،‭ ‬اسبانيا‭ ‬واليابان،‭ ‬المستوى‭ ‬الثاني‭:‬ألمانيا،‭ ‬مالي،‭ ‬انكلترا،‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬الأرجنتين‭ ‬والاكوادور،‭ ‬المستوى‭ ‬الثالث‭: ‬نيوزيلندا،‭ ‬إيران،‭ ‬السنغال،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬اوزبكستان‭ ‬والمغرب،‭ ‬المستوى‭ ‬الرابع‭: ‬كندا،‭ ‬كاليدونيا‭ ‬الجديدة،‭ ‬بنما،‭ ‬فنزويلا،‭ ‬بولندا‭ ‬وبروكينا‭ ‬فاسو‭.‬

وكانت‭ ‬البطولة‭ ‬مقرّرة‭ ‬اصلا‭ ‬في‭ ‬البيرو،‭ ‬لكن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬قرر‭ ‬سحب‭ ‬الاستضافة‭ ‬منها‭ ‬لفشل‭ ‬الدولة‭ ‬المضيفة‭ ‬في‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها‭ ‬المتعلقة‭ ‬باستكمال‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لاستضافة‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭. ‬واختيرت‭ ‬اندونيسيا‭ ‬دولة‭ ‬بديلة‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تستضيف‭ ‬البطولة‭ ‬في‭ ‬الموعد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬الى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

وتحمل‭ ‬نيجيريا‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الألقاب‭ (‬5‭) ‬أمام‭ ‬البرازيل‭ (‬4‭)‬،‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬غانا‭ ‬والمكسيك‭ (‬2‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حققت‭ ‬السعودية‭ ‬أفضل‭ ‬نتيجة‭ ‬عربية‭ ‬عندما‭ ‬أحرزت‭ ‬لقب‭ ‬1989‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا‭.‬







