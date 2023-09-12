إجراء قرعة مونديال تحت 17 عاماً والمغرب ممثل العرب الوحيد

إجراء قرعة مونديال تحت 17 عاماً والمغرب ممثل العرب الوحيد
التاريخ
9/12/2023 7:24:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
زوريخ - أ ف ب: تُسحب قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 عاماً المقرّرة في إندونيسيا بدءاً من 10 نوفمبر المقبل، في 15 الحالي في زيوريخ، بحسب ما اعلن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أمس، وستُوزّع المنتخبات الـ24 بينها ممثل وحيد للعرب هو المنتخب المغربي على ست مجموعات تضم كل واحدة اربعة منتخبات. ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث إلى ثمن النهائي.
ووزّعت المنتخبات المشاركة على اربعة مستويات جاءت كالتالي: المستوى الاول: اندونيسيا (الدولة المضيفة)، البرازيل، المكسيك، فرنسا، اسبانيا واليابان، المستوى الثاني:ألمانيا، مالي، انكلترا، كوريا الجنوبية، الأرجنتين والاكوادور، المستوى الثالث: نيوزيلندا، إيران، السنغال، الولايات المتحدة، اوزبكستان والمغرب، المستوى الرابع: كندا، كاليدونيا الجديدة، بنما، فنزويلا، بولندا وبروكينا فاسو.
وكانت البطولة مقرّرة اصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي قرر سحب الاستضافة منها لفشل الدولة المضيفة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة في الوقت المحدد. واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي، على ان تستضيف البطولة في الموعد ذاته من 10 تشرين الثاني/نوفمبر الى الثاني من كانون الاول/ديسمبر 2023.
وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5) أمام البرازيل (4)، وكل من غانا والمكسيك (2)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.
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