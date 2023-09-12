بوغبا من أغلى لاعب في العالم إلى الغرق في وحول المنشطات

ميلانو‭ - ‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭: ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬أغلى‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لدى‭ ‬انتقاله‭ ‬من‭ ‬يوفنتوس‭ ‬الإيطالي‭ ‬إلى‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنكليزي‭ ‬عام‭ ‬2016،‭ ‬وجد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الفرنسي‭ ‬بول‭ ‬بوغبا‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬مستنقع‭ ‬المنشطات‭ ‬بعد‭ ‬إيقافه‭ ‬موقتًا‭ ‬بسبب‭ ‬انتهاكه‭ ‬القواعد‭ ‬الدولية‭. ‬عاش‭ ‬بوغبا‭ ‬فترة‭ ‬صعبة‭ ‬بعد‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إذ‭ ‬تعرّض‭ ‬لإصابات‭ ‬متتالية‭ ‬وخضع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬ركبته‭ ‬أبعدته‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬كما‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭.‬

وكان‭ ‬بوغبا‭ ‬أيضاً‭ ‬ضحية‭ ‬مؤامرة‭ ‬ابتزاز‭ ‬غريبة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يُكشف‭ ‬عن‭ ‬تناوله‭ ‬منشطات‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬التستوستيرون‭ ‬المحظورة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بدا‭ ‬فيه‭ ‬اللاعب‭ ‬يستعيد‭ ‬كامل‭ ‬لياقته‭ ‬البدنية‭. ‬وكشفت‭ ‬هيئة‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات‭ ‬الإيطالية‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬اختبار‭ ‬المنشطات‭ ‬الذي‭ ‬خضع‭ ‬له‭ ‬بوغبا‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬هامش‭ ‬فوز‭ ‬يوفنتوس‭ ‬على‭ ‬أودينيزي‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬موسم‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬وهي‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جلس‭ ‬فيها‭ ‬بوغبا‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬اللاعبين‭ ‬الاحتياطيين‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬دقيقة،‭ ‬أظهر‭ ‬مستويات‭ ‬مرتفعة‭ ‬من‭ ‬هرمون‭ ‬التستوستيرون‭.‬

منذ‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬يوفنتوس‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬في‭ ‬صفقة‭ ‬حرة،‭ ‬خاض‭ ‬بوغبا‭

‬مباراة‭ ‬واحدة‭ ‬أساسياً‭ ‬فقط‭. ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬السيدة‭ ‬العجوز‭ ‬كانت‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬تجدّد‭ ‬مسيرته‭ ‬بعد‭ ‬فشله‭ ‬في‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الشياطين‭ ‬الحمر‭ ‬لكنه‭ ‬تعرّض‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬لإصابة‭ ‬خطيرة‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬الاستعداد‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬قراره‭ ‬الأوّلي‭ ‬بعدم‭ ‬الخضوع‭ ‬لعملية‭ ‬جراحية‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬جاء‭ ‬عكس‭ ‬ما‭ ‬يشتهيه‭ ‬لأنه‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬القيام‭ ‬بها‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ولم‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬مساعدة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬لقبه‭. ‬كان‭ ‬بوغبا‭ ‬عنصراً‭ ‬رئيساً‭ ‬عندما‭ ‬توّج‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬بطلا‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬في‭ ‬روسيا‭ ‬وسجّل‭ ‬أحد‭ ‬أهداف‭ ‬فرنسا‭ ‬خلال‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬كرواتيا‭ ‬4‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭. ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يشارك‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬منذ‭ ‬فوز‭ ‬منتخب‭ ‬فرنسا‭ ‬وديًا‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬العالم،‭ ‬انحدر‭ ‬بوغبا‭ ‬ببطء‭ ‬إلى‭ ‬الأعماق،‭ ‬متأثرا‭ ‬بالإصابات‭ ‬وحياته‭ ‬الشخصية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬يعترف‭ ‬بأنها‭ ‬تأثرت‭ ‬سلبًا‭ ‬بالمبالغ‭ ‬الهائلة‭ ‬من‭ ‬الأموال‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬كبار‭ ‬لاعبي‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭. ‬قال‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬‮«‬المال‭ ‬يغيّر‭ ‬الناس‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تفكّك‭ ‬الأسرة‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬‮«‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬كنت‭ ‬أفكر‭ ‬بمفردي‭ ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬المال‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬لا‭ ‬أريد‭ ‬اللعب‭ ‬بعد‭ ‬الآن‭. ‬أريد‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬مع‭ ‬أشخاص‭ ‬عاديين،‭ ‬حتى‭ ‬يحبوني‭ ‬من‭ ‬أجلي‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الشهرة‭ ‬وليس‭ ‬المال‮»‬‭.‬

كان‭ ‬بوغبا‭ ‬يلمح‭ ‬إلى‭ ‬تجربة‭ ‬مريرة،‭ ‬فبعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬تعرّضه‭ ‬لتمزق‭ ‬في‭ ‬أربطة‭ ‬الركبة،‭ ‬أصدر‭ ‬شقيقه‭ ‬ماتياس‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬هدد‭ ‬فيه‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬أسرار‭ ‬تتعلّق‭ ‬بشقيقه‭ ‬النجم‭. ‬وكشف‭ ‬المحققون‭ ‬الفرنسيون‭ ‬كيف‭ ‬احتُجز‭ ‬تحت‭ ‬تهديد‭ ‬السلاح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬أصدقاء‭ ‬الطفولة‭ ‬ورجلين‭ ‬ملثمين‭ ‬مسلحين‭ ‬وهددوه‭ ‬لعدم‭ ‬مساعدتهم‭ ‬مالياً‭ ‬وطالبوه‭ ‬بمبلغ‭ ‬13‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭. ‬انتهى‭ ‬الأمر‭ ‬بدفع‭ ‬بوغبا‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭.‬