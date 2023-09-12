رئيس الاتحاد الملكي يطلع على تحضيرات اللجان لموسم الفروسية القادم
التاريخ
9/12/2023 7:24:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أكد سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أن الاتحاد حريص على وضع خطة متكاملة لنجاح كافة الفعاليات والأنشطة والبطولات التي ينظمها سنوياً من خلال تهيئة الأجواء المثالية لتأمين نجاح المسابقات التي ينظمها الاتحاد بتوجيهات مباشرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الرئيس الفخري للاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، مبينا أن الاتحاد يحرص دائما على تنفيذ توجيهات سموه.
وعقد سموه، اجتماعا مع رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في مقر الاتحاد وذلك في إطار تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد 2023/2024. وأكد سموه حرص الاتحاد على توفير كافة المتطلبات من أجل تأمين نجاح الموسم الجديد ومضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من الأهداف المرجوة، متمنيا سموه لكافة اللجان التوفيق والنجاح.
واستمع سموه إلى شرح مفصل من اللجان حول الاستعدادات للموسم الجديد 2023/2024 من خلال تنظيم العديد من البطولات المختلفة في مختلف الرياضات المنضوية تحت مظلة الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة.
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