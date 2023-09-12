أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬متكاملة‭ ‬لنجاح‭ ‬كافة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والأنشطة‭ ‬والبطولات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬سنوياً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬الأجواء‭ ‬المثالية‭ ‬لتأمين‭ ‬نجاح‭ ‬المسابقات‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬بتوجيهات‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬يحرص‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجيهات‭ ‬سموه‭.‬

وعقد‭ ‬سموه،‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬رؤساء‭ ‬وأعضاء‭ ‬اللجان‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬الاتحاد‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023‭/‬2024‭. ‬وأكد‭ ‬سموه‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬كافة‭ ‬المتطلبات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تأمين‭ ‬نجاح‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬ومضاعفة‭ ‬الجهود‭ ‬لتحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المرجوة،‭ ‬متمنيا‭ ‬سموه‭ ‬لكافة‭ ‬اللجان‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

واستمع‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬شرح‭ ‬مفصل‭ ‬من‭ ‬اللجان‭ ‬حول‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للموسم‭ ‬الجديد‭ ‬2023/2024‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬المنضوية‭ ‬تحت‭ ‬مظلة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الملكي‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباقات‭ ‬القدرة‭.‬