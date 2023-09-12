إنقاذ مستكشف أميركي بعد سقوطه في كهف بتركيا

وقال اتحاد الكهوف التركي «تم انتشال مارك ديكي من المخرج الأخير للكهف»، مضيفا ان «جزء عملية الإنقاذ في الكهف انتهى بنجاح». وأصيب المستكشف البالغ من العمر 40 عاما بمشاكل في المعدة أثناء استكشاف أعماق كهف موركا، وهو مجمع من الممرات الملتوية تحت الأرض في جبال طوروس في جنوب تركيا.

ويصل عمق الكهف، وهو ثالث أعمق كهف في تركيا، إلى نحو 1.3 كيلومتر تحت الأرض في أدنى نقطة له. وسقط ديكي مريضا على عمق 1120 مترا، مما أدى إلى ما قال المنظمون إنها واحدة من كبرى عمليات الإنقاذ تحت الأرض وأكثرها تعقيدا على الإطلاق.