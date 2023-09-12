إنقاذ مستكشف أميركي بعد سقوطه في كهف بتركيا

إنقاذ مستكشف أميركي بعد سقوطه في كهف بتركيا
التاريخ
9/12/2023 7:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح فريق دولي من رجال الإنقاذ في انتشال مستكشف أميركي إلى بر الأمان، بعدما أمضى 9 أيام محاصرا في عمق الأنفاق الضيقة لكهف تركي بسبب نزيف داخلي.
وقال اتحاد الكهوف التركي «تم انتشال مارك ديكي من المخرج الأخير للكهف»، مضيفا ان «جزء عملية الإنقاذ في الكهف انتهى بنجاح». وأصيب المستكشف البالغ من العمر 40 عاما بمشاكل في المعدة أثناء استكشاف أعماق كهف موركا، وهو مجمع من الممرات الملتوية تحت الأرض في جبال طوروس في جنوب تركيا.
ويصل عمق الكهف، وهو ثالث أعمق كهف في تركيا، إلى نحو 1.3 كيلومتر تحت الأرض في أدنى نقطة له. وسقط ديكي مريضا على عمق 1120 مترا، مما أدى إلى ما قال المنظمون إنها واحدة من كبرى عمليات الإنقاذ تحت الأرض وأكثرها تعقيدا على الإطلاق.
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