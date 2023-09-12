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إنقاذ مستكشف أميركي بعد سقوطه في كهف بتركيا

9/12/2023 7:24:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نجح فريق دولي من رجال الإنقاذ في انتشال مستكشف أميركي إلى بر الأمان، بعدما أمضى 9 أيام محاصرا في عمق الأنفاق الضيقة لكهف تركي بسبب نزيف داخلي.

وقال اتحاد الكهوف التركي «تم انتشال مارك ديكي من المخرج الأخير للكهف»، مضيفا ان «جزء عملية الإنقاذ في الكهف انتهى بنجاح». وأصيب المستكشف البالغ من العمر 40 عاما بمشاكل في المعدة أثناء استكشاف أعماق كهف موركا، وهو مجمع من الممرات الملتوية تحت الأرض في جبال طوروس في جنوب تركيا.

ويصل عمق الكهف، وهو ثالث أعمق كهف في تركيا، إلى نحو 1.3 كيلومتر تحت الأرض في أدنى نقطة له. وسقط ديكي مريضا على عمق 1120 مترا، مما أدى إلى ما قال المنظمون إنها واحدة من كبرى عمليات الإنقاذ تحت الأرض وأكثرها تعقيدا على الإطلاق.

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