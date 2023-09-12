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ملكة جمال ترينيداد وتوباغو مهاجرة فنزويلية

9/12/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فازت مهاجرة فنزويلية في بورت أوف سبين بمسابقة «غراند» ترينيداد وتوباغو، وهو أرخبيل صغير يتحدث سكانه الإنجليزية يقع قبالة سواحل فنزويلا وتثير فيه الهجرة من الدولة المجاورة العملاقة نقاشات سياسية.
وستتولى ميليدي ماتيرانو (29 عاما) ذات الشعر الأشقر الطويل والتي جسدت «باربي» في الحملة الإعلانية المحلية للفيلم الأميركي تمثيل ترينيداد وتوباغو في مسابقة ملكة جمال «غراند» الدولية في 25 أكتوبر في فيتنام.
واستعانت ماتيرانو التي تعيش في دييغو مارتن بشمال غرب ترينيداد وتوباغو منذ 6 سنوات، بمترجم خلال فقرة الأسئلة والأجوبة في المسابقة، لكن مديرة أعمالها تشاريس بارسونز أكدت لوكالة فرانس برس أنها «تتحدث الإنجليزية بشكل ممتاز».
وأوضحت أن قواعد المسابقة التي أقيمت للمرة الأولى في تايلند لا تمنعها من تمثيل ترينيداد وتوباغو، إذ إن مسابقة «غراند» الدولية لملكات الجمال ترغب في تسليط الضوء على «المرأة العصرية التي يجب أن تكون جميلة وماهرة وذكية حتى تكون أيقونة للنساء حولها».
وأثار انتخاب الشابة الفنزويلية ملكة جمال «غراند» لترينيداد وتوباغو نقاشات عدة على شبكات التواصل الاجتماعي في الأرخبيل.
ورأى أحد المستخدمين في تعليق على «فيسبوك» أن «اختيار أجنبية لتمثل بلدا فيه الكثير من النساء الجميلات» ينم عن «قلة احترام». وانتقد آخر «التمييز على أساس لون البشرة» ملاحظا أن للفائزة «بشرة فاتحة وشعرا أملس». وتظهر الإحصاءات الرسمية إلى أن ثمة نحو 60 ألف مهاجر فنزويلي في ترينيداد وتوباغو الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليون نسمة، في حين تشير تقديرات السياسيين والمنظمات غير الحكومية إلى ما بين 100 و120 ألفا.

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