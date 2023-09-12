Wednesday, 13 September 2023 04:26 GMT

العثور على باص ملغوم بالخمور في الشويخ الصناعية

9/12/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
عثر رجال امن مخفر الشويخ الصناعي على 256 قنينة خمر محلي داخل «باص» مغلق متوقف في ساحة ترابية مقابل كراجات ومحال لبيع قطع الغيار في صناعية الشويخ.
وفي التفاصيل ان رجال مخفر الشويخ وخلال قيامهم بجولة أمنية بين المحال في عصر امس في منطقة الشويخ الصناعية اشتبهوا بسيارة نوع «باص» مغلق متوقف وأبوابه مفتوحة، وبعد الاقتراب منه عثر بداخله على كمية من قناني الخمر المحلي جاهزة للبيع، فتم تحريزها حيث بلغ عددها 256 قنينة.
فتم الاستعلام عن مالك الباص واستدعاؤه تمهيدا لإحالته الى الجهة المختصة.

MENAFN12092023000130011022ID1107057236

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث