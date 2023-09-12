العثور على باص ملغوم بالخمور في الشويخ الصناعية
التاريخ
9/12/2023 7:24:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) منصور السلطان
عثر رجال امن مخفر الشويخ الصناعي على 256 قنينة خمر محلي داخل «باص» مغلق متوقف في ساحة ترابية مقابل كراجات ومحال لبيع قطع الغيار في صناعية الشويخ.
وفي التفاصيل ان رجال مخفر الشويخ وخلال قيامهم بجولة أمنية بين المحال في عصر امس في منطقة الشويخ الصناعية اشتبهوا بسيارة نوع «باص» مغلق متوقف وأبوابه مفتوحة، وبعد الاقتراب منه عثر بداخله على كمية من قناني الخمر المحلي جاهزة للبيع، فتم تحريزها حيث بلغ عددها 256 قنينة.
فتم الاستعلام عن مالك الباص واستدعاؤه تمهيدا لإحالته الى الجهة المختصة.
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