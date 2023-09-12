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اختتام ورشة الأداء التمثيلي لذوي الاحتياجات الخاصة بـ كافيه 312

9/12/2023 7:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ضمن أنشطة مهرجان صيفي ثقافي أقيمت ورشة مسرحية بعنوان «الأداء التمثيلي لذوي الاحتياجات الخاصة» في مسرح الدسمة بقاعة الندوات، قدمتها مدربة الدراما للاحتياجات الخاصة عبير يحيى، واستمرت الورشة لمدة خمسة أيام.
وفي هذا الصدد، قالت المدربة عبير يحيى إن الورشة استهدفت الأعمار من 8 إلى 15 عاما، وإنها سعت من خلال الورشة إلى دمج ذوي الهمم مع المجتمع.
وأضافت: من الفوائد الملحوظة لهذه العملية عدم إحساس ذوي الاحتياجات الخاصة بأنهم غرباء في المجتمع بل شعروا بالتشجيع والمساواة أسوة بإخوانهم الأصحاء.
وأكدت يحيى ان الورشة تضمنت العديد من المهارات اكتسبها المشاركون فيها من مهارات اجتماعية تخدمهم في حياتهم اليومية.
ولفتت الى أن الورشة تضمنت أيضا تدريبات عملية على المسرح حتى يطلقوا العنان لمواهبهم، ويعززوا ثقتهم بأنفسهم، ويكسروا حاجر الخوف من مواجهة الجمهور.
وقالت يحيى إن المهارات التي تعتمد عليها من خلال الورشة ليست خاصة بالتمثيل فقط، ولكنها تشتمل على مهارات حركية، فهي إحدى الطرق الأساسية في التعبير عن الأفكار والمشاعر، بالإضافة إلى تعليمهم تكنيك العصف الذهني الذي يساعد على توليد وابتكار العديد من الأفكار، وتنمية مهارات النقد، وبالتالي اكتساب الثقة بالنفس. وأضافت: الورشة تضمنت التمثيل الإيمائي الصامت وهو عبارة عن «التمثيل بلا كلام» أو «فعل بلا كلام»، مشيرة الى أنه نمط من أنماط فنون خشبة المسرح، يعتمد على الأداء وعرض قدرة الجسد المرن على تصوير بيئة الحدث والمكان، في فضاء تجريدي يتكون عادة من مكياج وأزياء ويرافقه المؤثر الموسيقي، مبينة أنه من أقدم الفنون التي عرفتها الشعوب.
وعند سؤال، هل تؤهل الورشة المشاركين لأن يصبحوا ممثلين، أجابت يحيى: هدفي من الورشة ليس تهيئتهم للتمثيل، ولكن أن يكسر المشاركون حاجز الخوف، واكتساب الثقة بالنفس.
وأعطت يحيى نموذجا عن الطالب محمد حازم التركيت الذي جسد أحد الأدوار في أحد مسلسلات المخرج محمد دحام الشمري، موضحة أنه في داخل كل شخص من ذوي الهمم كنز، ونحن كمختصين نقوم بمساعدتهم على اكتشاف مهاراتهم وإبداعاتهم.
وذكرت أنه في ختام الورشة تضمنت الورشة تمارين التأمل من مسرح «التغريب» أو مسرح «البريخت» والتي تمنح فرصة للتفكير والتأمل.
وقالت: ان «كافيه 312» استضاف اليوم الأخير للورشة المسرحية للأداء التمثيلي التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وقد جسدت في الكافيه التدريب الحركي ثم العصف الذهني ثم جلسة تأمل، شاكرة القائمين على الكافيه لهذه الاستضافة التي كانت لها اثر كبير في نفوس المشاركين في الورشة.

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