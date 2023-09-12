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برامج الإذاعة صوت وصورة على اليوتيوب بعد 72 عاما

9/12/2023 7:24:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
«لا يسعى للنجاح من لا يملك طموحا»، هذه العبارة تحققت فعليا الأحد الماضي في إذاعة الكويت وتحديدا في استديوهات محطة الغناء العربي الحديث عندما بثت أول برنامج إذاعي مباشر على موقع «اليوتيوب»، وذلك بعد مرور 72 عاما على تأسيس إذاعة الكويت.
الطموح المتواجد لدى الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع ورئيس محطة الغناء العربي الحديث المخرج جابر الجاسر والإدارة الهندسية المتمثلة بالمهندس طارق الفيلكاوي هو المحرك الأساسي لخوض هذه التجربة المهمة في إذاعة الكويت لبث برامجها المميزة في جميع محطاتها عبر «اليوتيوب» ليتابعها مستمعو إذاعة الكويت في شتى دول العالم صوتا وصورة تماشيا مع الطفرة التي نعيشها حاليا بالتكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.
هذا الطموح هو ما نحتاجه في الفترة الحالية حتى يصل الإعلام الكويتي وما يبثه من برامج إذاعية في شتى مجالات الحياة حتى يبقى صوت الإعلام الكويتي عاليا في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا.
شكرا لقطاع الإذاعة بوزارة الإعلام على خوضهم لهذه التجربة المهمة من مسيرة الإذاعة الكويتية العريقة.

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