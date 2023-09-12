ثروات الكويتيين ستقفز إلى 302 مليار دولار بحلول 2027



30 % من إجمالي الثروات لأفراد تقل ثرواتهم عن 250 ألف دولار.. و استقرارها حتى 2027 الأسهم وصناديق الاستثمار أكبر فئة للأصول.. وتشكل 57% من إجمالي الثروة الشخصية لعام 2022



توقعت الدراسة السنوية الجديدة لإدارة الثروات العالمية التي أجرتها شركة بوسطن كونسلتينج جروب أن يرتفع معدل النمو السنوي المركب للثروة المالية في الكويت بمعدل 2.7%، ليتنامى إلى 302 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2027.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان «الثروة العالمية 2023: إعادة ضبط المسار» أن الأسهم وصناديق الاستثمار في الكويت مازالت تشكل أكبر فئة أصول بنسبة 57% من إجمالي الثروة الشخصية عام 2022، بينما تشير التوقعات إلى نمو السندات على نحو أسرع بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.5% بين عامي 2022 و2027. ومن المتوقع أن يشكل التأمين على الحياة والمعاشات التقاعدية ثالث أكبر فئة للأصول بحلول عام 2027.

وفي هذا السياق، قال مدير مفوض وشريك في بوسطن كونسلتينج جروب ماركوس ماسي: «شكلت ثروات الكويت 3.6% من الثروة المالية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عام 2022 وبمعدل نمو يبلغ 1.7% سنويا منذ العام 2017، حيث وصلت إلى 265 مليار دولار عام 2022.

ويشير مسار الكويت إلى أهمية روح المبادرة إلى جانب التركيز على الوقاية من المخاطر المحسوبة لتحقيق الأهداف المرجوة. ويجسد هذا النمو المذهل مرونة اقتصاد الدولة وقوته رغم التحديات الهائلة التي تشهدها الأسواق العالمية».

الأفراد أصحاب الثروات

شكلت ثروات الأفراد من أصحاب الثروات الفائقة، الذين تزيد ملاءتهم المالية على 100 مليون دولار، جزءا كبيرا من الثروات في الكويت، حيث بلغت نسبتها 24% من إجمالي هذه الثروات عام 2022، ومن المتوقع أن يحافظ هؤلاء الأفراد على مكانتهم في هذا المشهد حتى عام 2027.

وعلى صعيد آخر، استحوذ الأفراد الذين تتراوح ثرواتهم بين مليون و20 مليون دولار على 24% من إجمالي الثروات في الدولة عام 2022، ومن المتوقع أن تحافظ هذه النسبة على استقرارها حتى عام 2027. من ناحية أخرى، يمتلك الأفراد الذين تقل ثرواتهم الصافية عن 250 ألف دولار 30% من ثروات الكويت، حيث تحافظ هذه النسبة على واقعها بحلول عام 2027.

وأضاف ماسي: «يؤدي تركيز الثروات الكويتية لدى الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية إلى ضمان النمو الاقتصادي المطرد للدولة. ويساهم هؤلاء الأفراد في تحفيز الاستثمار على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مستويات النمو في الكويت».

تنامي الأصول والالتزامات

يستعرض التقرير النتائج البارزة حول واقع الأصول المادية والالتزامات بالكويت. ويشير إلى تنامي الأصول المادية بنسبة 1% سنويا منذ العام 2017 وحتى العام 2022، وصولا إلى حاجز 219 مليار دولار. ومن المتوقع أن ترتفع بنسبة 3.3% سنويا لتصل إلى 257 مليار دولار بحلول عام 2027. وفي الوقت ذاته، توسع قطاع الالتزامات في الكويت بنسبة 4.9% سنويا خلال الفترة ذاتها وصولا إلى 34.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3% سنويا ليصل إلى 39.6 مليار دولار بحلول عام 2027. ويؤكد هذا النمو المتوازن توافر ملف مالي لدولة واثقة من قدرتها على تحمل المخاطر المحسوبة، ما يعزز سرد النمو الشامل في الكويت.

تحقيق الربحية المستدامة

يقدم التقرير تحليلا مفصلا لأداء مديري الثروات في مختلف مجالات الأعمال، فضلا عن حجم السوق والسعي لتحقيق الربحية على المدى الطويل، ويحدد ثماني مبادرات على مستوى الإيرادات والتكاليف لتمكين الشركات من استشراف المستقبل على النحو الأمثل. ويتجلى الهدف من هذا التوجه في توفير معلومات ورؤى قابـــــلة للتنفـــيذ لتمكين مديري الثروات من تعزيز التنافسية في سوق مليء بالتحديات، وفي ظل ظروف اقتصادية غاية في التعقيد.

وعلى جانب الإيرادات، تشمل الاستراتيجيات القدرة على اكتساب عملاء قابلين للتطوير، بالإضافة إلى العروض المميزة في السوق الخاصة، ومقارنة المنتجات المتوافرة بمنتجات الدخل الثابت، ودمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في خدمات الاستشارات المالية. وينصب التركيز حاليا على اعتماد عملية مراجعة شاملة ومتكاملة، والتوجه لاتخاذ قرارات دعم مستنيرة، واستخدام الحلول التقنية والتشغيلية من قبل طرف ثالث، وتبسيط المنتجات والخدمات عبر إدارة المحافظ التقديرية لتبسيط العمليات وتلبية الاحتياجات المتعددة للعملاء على نحو فعال.