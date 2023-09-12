317 7 مليون دينار توزيعات نقدية استثنائية لـ 8 شركات مدرجة



«بيتك» الأكثر توزيعاً بـ 146 مليون دينار نقداً.. تلاه «الوطني» بـ 79.3 مليوناً الشركات الموزعة مرحلياً عززت نشاط السوق.. وأسهمها الأكثر جذباً للمستثمرين

شريف حمدي

لم يعد مستثمرو بورصة الكويت ينتظرون عاما كاملا ليحل موسم حصاد التوزيعات النقدية، وذلك بعد ان أجاز القانون توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية.

وسبق ان وافقت الجمعيات العمومية لعدد من البنوك والشركات على إضافة مادة جديدة إلى النظام الأساسي تتيح لها توزيع أرباح نقدية فصلية، وجاءت هذه الموافقات في إطار التعديلات التي أجريت على قانون الشركات مؤخرا بهدف تحسين بيئة الأعمال.

في هذا السياق، رصدت «الأنباء» 8 شركات مدرجة ببورصة الكويت بالسوقين الأول والرئيسي وزعت أرباحا استثنائية خلال العام الحالي من خلال توزيع نقدي، بعد الكشف عن نتائج النصف الأول تقدر بنحو 317.7 مليون دينار، فضلا عن توزيع شركة المزايا أسهم خزينة (منحة) بنسبة 2%.

وظهر من خلال الرصد الذي اعتمد على تقرير صادر عن شركة الشرق للوساطة المالية، ان الشركات الـ 9 حققت أرباحا تقدر بـ 822 مليون دينار خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي تمثل 58% من إجمالي الأرباح المحققة والبالغة 1.4 مليار دينار والتي شهدت نموا بنسبة 25% مقارنة بالنصف الأول من 2022.

كما تبين من الرصد ان بيت التمويل الكويتي (بيتك) وزع نحو 146 مليون دينار وفقا للبيانات الرسمية على موقع البورصة، علما بأن «بيتك» حقق أرباحا قياسية تقدر بـ 333.4 مليون دينار للنصف الأول من 2023، وأعلن عن توزيع 10% نقدا.

تلاه من حيث القيمة، بنك الكويت الوطني بتوزيع 79.3 مليون دينار بعد ان حقق البنك 275.3 مليون دينار خلال النصف الأول، والكشف عن توزيع نقدي بنسبة 10%، فيما وزعت شركة الاتصالات المتنقلة «زين» 43.2 مليون دينار بعد تحقيق أرباح بالنصف الأول تقدر بـ 111.6 مليون دينار وإقرار توزيع 10% نقدا.

أما بنك الكويت التجاري فوزع 22.1 مليون دينار، وكان البنك حقق 69.2 مليون دينار، كاشفا عن توزيع 12% نقدا، كما وزعت شركة أولاد علي الغانم للسيارات 9.7 ملايين دينار بنسبة 35% نقدا بعد إفصاح الشركة عن تحقيق أرباح 13.4 مليون دينار. ووزعت شركة طيران الجزيرة 6.2 ملايين دينار بعد إقرار توزيع 28% نقدا، علما أن الشركة حققت 6.3 ملايين دينار كأرباح للستة أشهر الأولى من العام الحالي، كما وزعت شركة السكب الكويتية 5.7 ملايين دينار عن فترة الربع الأول، وذلك بعد إقرار نسبة توزيع نقدي 89%، ووزعت شركة شمال الزور 5.5 ملايين دينار بعد ان كشفت عن 5% توزيعا نقديا. ويشترط لصحة التوزيعات المرحلية أن تكون الأرباح حقيقية وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وبناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية.

وتأتي أهمية التوزيعات الفصلية في تنشيط أداء البورصة بشكل عام وتزيد من أحجام التداول، حيث إن اسهم الشركات التي تمنح توزيعات من هذا النوع تكون جاذبة لرؤوس الأموال المتدفقة للبورصة.