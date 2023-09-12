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السفيرة الإندونيسية زيارة مرتقبة لوزيرة القوى العاملة إلى الكويت مطلع أكتوبر المقبل

9/12/2023 7:24:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
قالت السفيرة الإندونيسية لدى البلاد لينا ماريانا ان اللجنة العليا الكويتية - الإندونيسية المشتركة ستعقد أعمال دورتها الثانية في جاكرتا في أكتوبر 2024.
ولفتت ماريانا - في تصريحات للصحافيين على هامش مأدبة غداء أقامتها على شرف عدد من ممثلي الصحف المحلية - إلى أنها تسعى إلى تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين خلال الفترة المقبلة، وخصوصا بعد وصول الملحق العسكري في السفارة إلى الكويت مؤخرا، موضحة أن بلادها تمتلك إمكانات عسكرية وشركات مختلفة لتصنيع السلاح والمعدات العسكرية وهناك إمكانية كبيرة للتعاون مع الكويت في هذا المجال في الفترة المقبلة إذا رغب الجانب الكويتي في ذلك.
وأشارت إلى أنها تولي توسيع حجم التبادل التجاري بين البلدين أهمية كبيرة.
وكشفت عن ان إجمالي عدد أبناء الجالية الإندونيسية في الكويت يبلغ 7000 نسمة جميعهم من العمالة المدربة، مشيرة إلى وجود أكثر من 8 اتفاقيات ومذكرة تفاهم تسير العلاقات الثنائية بين البلدين وتمثل الإطار القانوني لها، فضلا عن وجود مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصحي والتي دخلت مرحلتها النهائية وفي انتظار التوقيع قبل نهاية هذا العام، لافتة لوجود 600 ممرضة إندونيسية في الكويت.
وكشفت عن زيارة مرتقبة لوزيرة القوى العاملة إلى الكويت في الفترة من 1 إلى 3 من أكتوبر المقبل.

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