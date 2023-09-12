

ضرورة تعزيز العمل الإعلامي الخليجي المشترك لتطوير المحتوى المقدم للجمهور

«وام» لديها مختبر خاص بدراسة كل ما هو جديد في عالم الذكاء الاصطناعي واستغلاله في مختلف مراحل العمل

سنطلق بعض تجارب «وام» الخاصة بالذكاء الاصطناعي خلال الكونغرس العالمي للإعلام وستكون متاحة لأصدقائنا وشركائنا

نطالب بالتواجد العربي أكثر في مولدات الذكاء الاصطناعي لخلق محتوى جاد وهادف اللغة العربية لم تعد عائقاً أمام حضورنا على خارطة الذكاء الاصطناعي وهناك مؤسسات إماراتية أطلقت مبادرات رائدة بهذا المجال

الشارقة ـ أحمد صابر

أكد مدير عام وكالة الأنباء الإماراتية (وام) محمد جلال الريسي على أهمية المشاركة الفاعلة للعديد من المؤسسات والشخصيات العالمية المؤثرة في فعاليات الدورة الـ 12 للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي يعقد حاليا في إمارة الشارقة، وخاصة وكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية العالمية، لافتا إلى مشاركة مدير عام وكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم في جلسة حول «التغطيات الإعلامية للتغير المناخي»، مشددا على ضرورة العمل الإعلامي الخليجي المشترك لتطوير المحتوى المقدم للجمهور عربيا وعالميا، معتبرا ان مخرجات وتوصيات المنتدى ستكون مفيدة بشتى المجالات وستسهم أيضا في ترسيخ اطر التغطية الإعلامية الملائمة لجميع القضايا وخاصة البيئية وتوعية المجتمع بالكثير من الظواهر ومنها «التغير المناخي».

وقال الريسي، في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» على هامش المنتدى، ان هناك اتفاقيات تعاون مشترك بين وكالة أنباء الإمارات (وام) ووكالة الأنباء الكويتية (كونا)، كاشفا عن العديد من الأنشطة التي ستتم بين الوكالتين خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلامي والتي ستنطلق في أبوظبي خلال نوفمبر المقبل ومنها ورش عمل ومشاركات ثنائية هادفة.

وأضاف: تعتبر «كونا» شريكا استراتيجيا لنا في وكالة أنباء الإمارات ولهم تواجد دائم وحضور قوي معنا وخاصة في الأحداث المهمة، وسنعمل معا كفريق متكامل يعكس الأنشطة والأعمال المميزة ويقدم الرسائل الإيجابية في الوطن العربي والعالم بصفة عامة.

الذكاء الاصطناعي

وحول تأثير الذكاء الاصطناعي على الإعلام التقليدي في الوقت الحالي، بين ان «الذكاء الاصطناعي سيغير خارطة العمل الإعلامي كليا وربما بدأ بالفعل»، معلنا ان «وام» لديها منصة متخصصة تعمل بالذكاء الاصطناعي يمكنها صناعة وبث الخبر خلال دقيقة واحدة، مشيرا إلى ان الوكالة أطلقت العام الماضي بالتعاون مع جامعة الشيخ محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي مختبر «وام» والذي يختص بدراسة كل ما هو جديد في عالم الذكاء الاصطناعي ولاستغلال وتوظيف التقنيات الذكية بشتى مراحل عمل الوكالة.

ولفت الريسي إلى ان «وام» ستطلق خلال الكونغرس العالمي للإعلام بعض التجارب والمشاريع التي تم إنجازها بنجاح في المختبر الخاص بها، موضحا انها ستكون أيضا متاحة لأصدقائنا وشركائنا، مشددا على ضرورة استغلال الذكاء الاصطناعي إعلاميا، مؤكدا انه لن يؤثر على الكوادر البشرية إذا سعى الإنسان لتطوير قدراته وصقل مهاراته والاستفادة المثلى من التقنيات الذكية.

وذكر ان «وام» طبقت بالفعل بعض تقنيات الذكاء الاصطناعي، مضيفا: بدأنا أيضا ببعض الدورات المتخصصة للعاملين في الوكالة وإلحاق بعض القيادات العاملة بها ضمن كورسات متخصصة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى الاهتمام الكبير بالذكاء الاصطناعي على جميع المستويات في دول الإمارات العربية المتحدة لتعظيم الاستفادة منه، مؤكدا انه القفزة الجديدة للإعلام في الحاضر والمستقبل، وان إمكانياته توفر الكثير من الوقت والجهد على الصحافيين في معظم مراحل العمل مثل البحث عن المعلومات وبث الأخبار وغيرها.

المحتوى العربي

ومن منظور عربي أشمل، طالب الريسي بضرورة التواجد العربي أكثر في مولدات الذكاء الاصطناعي وذلك بنشر المعلومات الصحيحة والتركيز على الأمور الإيجابية ومحاربة السلبيات، معتبرا ان هناك فجوة بين التجارب الإعلامية العالمية والعربية في هذا المجال، مستدركا بالقول: الحمد لله نعتز أن لدينا في الإمارات وزارة ومؤسسات وهيئات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، والتي ساهمت كثيرا في تطوير هذا المجال ومنها مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في دبي، وهناك أيضا أبحاث ودورات متخصصة كثيرة جدا يتم تنظيمها وتقديمها لرفد الكوادر البشرية بالخبرات اللازمة.

وتابع: كدول عربية لدينا الكثير من الطاقات والعقول التي تستطيع ان تكون متميزة والمحتوى العربي يحتاج إلى جهد كبير في الذكاء الاصطناعي، وهذا يستلزم العمل الجماعي الجاد لخلق محتوى عربي هادف، مشيرا إلى ان اللغة العربية لم تعد عائقا أمام تواجدنا على خارطة تلك التقنيات، فهناك مؤسسات إماراتية أطلقت مبادرة رائدة لزيادة التواجد العربي بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، مبينا انها ستكون دافعا للعديد من المؤسسات في وطننا العربي للدفع في اتجاه تطوير استخدامنا للذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات وليس الإعلام فقط.