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بالفيديو العازمي لائحة الأعلى للأسرة تضمنت صندوقا لضحايا العنف وضبطية للعاملين في مراكز الحماية

9/12/2023 7:24:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
أعلنت الأمين العام للمجلس الأعلى للأسرة د.مريم العازمي ان دور المجلس الأعلى للأسرة هو رسم السياسات للجهات المختصة بالطفولة والأسرة، وأيضا الإشراف ومراقبة أداء الجهات التي تعمل في هذا المجال.
وأشارت في تصريح صحافي على هامش ندوة «تمكين قيادة المرأة» صباح أمس الى ان العمل جار على وضع خطط لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وهناك تعاون مع الجهات الفاعلة سواء على المستوى المحلي او الدولي وخطة للتعاون مع الأسكوا خلال شهر أكتوبر المقبل.
وحول اللائحة التنفيذية التي اعتمدت مؤخرا للمجلس، أوضحت العازمي ان اللائحة التنفيذية اختصت بتفعيل إجراءات القانون رقم 16/2020 في حماية الأسرة من العنف، ومن أبرز ما نصت عليه إنشاء صندوق لضحايا العنف الأسري، كما حددت العقوبات البديلة لمرتكبي العنف الأسري إلى جانب العقوبات الواردة في القانون الجزئي الكويتي.
ونصت أيضا على منح الضبطية القضائية للمفتشين والعاملين في مراكز حماية الطفل وتعريف العنف الأسري بأشكاله المختلفة المادية والنفسية، الجسدية، وجميع أنواع الإيذاء التي يتعرض المعنف له، كما نصت على مصاحبة الأطفال داخل مراكز الإيواء لحالات العنف الأسري النساء وتقديم الرعاية الشاملة لهم.
وأكدت انه حاليا هناك مركز واحد يستقبل المعنف وضمن الخطط المستقبلية للمجلس سيكون هناك توسع في مراكز الإيواء، وسيتم إدراج التوسع ضمن برنامج عمل الحكومة.
وأشارت إلى ان عدد الحالات تختلف من يوم لآخر وهناك تفاوت في الأعمار التي تلجأ إلى المركز.
وقالت ان المركز استطاع معالجة بعض الحالات عبر الصلح الودي مع الأهالي.
وحول طريقة التواصل والتبليغ واستقبال الحالات، أشارت العازمي الى انه يتم استقبال الحالات عن طريق مواقع المجلس او الحضور شخصيا للمركز أو عن طريق الشرطة المجتمعية أو النيابة ويتم فتح ملف للحالة لبحث الحالة عن طريق قسم الاستماع والتنسيق مع وزارة الصحة للكشف على حالتها الصحية وتوفير الرعاية الاجتماعية لها وجميع الاحتياجات الأساسية لرعايتها ورعاية المرافقين لها من الأطفال وتحديد جلسات الإرشاد النفسي والاجتماعي بالتعاون مع الجهات المعنية الشرطة المجتمعية/ الإنماء الاجتماعي ومتابعة الحالة ومرافقيها بالمدارس أو الجامعة أو الكليات وغيرها وحضور الجلسات الخاصة بالحالة عند تحويلها للنيابة العامة، حسبما ورد بالقانون الجهة المختصة بالتحقيق النيابة العامة وأيضا حضور الجلسات الخاصة بها بالمحاكم والتواصل مع النيابة العامة والعدل لمعرفة مجريات القضية.
وفي كلمة لوزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود ألقتها الأمين العام للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالتكليف د.مريم العازمي خلال الندوة، أكد فيها ان المرأة تعد أحد أهم عناصر التنمية المستدامة ولها دور هام في تنمية المجتمع وتطوره وأيضا في مواجهة التغييرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأشار إلى أن المرأة أثبتت دورها القيادي الفاعل والحيوي على مر الأزمنة والعصور، ففي الكويت قديما كان للمرأة دور فاعل في تأمين ورعاية الأسرة وتدبير شؤونها عندما كان الرجال يسافرون لشهور عدة في التجارة والبحث عن الرزق، وتنامى هذا الدور إيجابيا وشمل جميع المراكز القيادية التي تولتها في كافة قطاعات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية والاجتماعية.
وتابع ان الكويت اتخذت خطوات جادة نحو تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تم الاعتراف بالمرأة الكويتية كرائدة لها صوت مسموع في المجالات الاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية.
وأكد أن منهج التمكين القيادي لا ينجح إلا إذا قام على أسس علمية ومنهجية عملية وتنشئة اجتماعية، لذلك يجب أن تتضافر كل الجهود من أجل تحقيقها.

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