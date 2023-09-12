السفير الصيني: الصين بعثت 239 عاملاً طبياً إلى الكويت وعالجت أكثر من 810 آلاف مريض

أسامة دياب

أعرب وزير الصحة د.أحمد العوضي عن تطلعه الى تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية الصين الشعبية في المجال الصحي ووضع المبادرات وتبادل الخبرات من أجل التصدي للتحديات التي تواجه النظم الصحية التي تتطلب العمل المشترك وتعزيز الثقة بين الدول الصديقة.

وقال وزير الصحة في كلمته خلال حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الصينية بمناسبة الذكرى الـ 60 لإرسال أول فريق طبي صيني دولي والذكرى الـ 47 لإرسال الفريق الطبي الصيني الى الكويت ان برنامج إرسال الفريق الطبي الصيني الى الكويت هو مثال واحد لتعاوننا الصحي مع الصين وفقا للاتفاقية المبرمة بين الدولتين في المجال الصحي.

وقال د.أحمد العوضي إننا نفتخر بأن تكون الكويت هي الأولى من بين دول الخليج العربي التي أقامت علاقات صحية مع الصين منذ 4 عقود.

وقال ان الفريق الطبي الصيني يقدم نموذجا مشرفا في العمل من خلال تقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى في مستشفى للطب الطبيعي وإعادة التأهيل الصحي باستخدام أحدث المهارات الطبية الاحترافية للطب الصيني التقليدي.

وأضاف ان الكويت هي الدولة الوحيدة التي يتمركز فيها فريق طبي صيني منذ عام 1976 عندما أرسلت الحكومة الصينية الدفعة الأولى من الفريق الطبي الصيني الى البلاد.

وأشار الوزير في تصريح للصحافيين إلى ان الانفتاح على العديد من أنواع الطب حول العالم يؤدي الى علاج الكثير من الحالات التي تحتاج الى تحد، لافتا إلى ان زيارة الفريق الطبي إلى الكويت زيارة تعارفية، متطلعا إلى استشراف لفريق طبي متكامل لزراعة الأعضاء وزراعة الكبد.

من جانبه، أكد نائب رئيس لجنة الصحة لمقاطعة «جيلين» الصينية جينج لي في كلمته أنه بعد مرور 47 عاما من عمل الفريق في الكويت بات العلاج بالطب الصيني مثل العلاج بالإبر والتدليك وكؤوس الهواء «جدولا يتدفق في الحياة اليومية المحلية».

بدوره، أكد السفير الصيني في البلاد تشانغ جيانوي ان الصين بعثت 239 عاملا طبيا إلى الكويت وعالجت أكثر من 810 آلاف مريض في الكويت، حيث يتميز أعضاء الفريق بأخلاقيات طبية عالية وقلوب رحيمة.

وأكد انه لا يمكن للفريق الطبي ان يحقق إنجازات إلا من خلال الدعم القوي من الجانبين الصيني والكويتي وخاصة من وزارة الصحة ومستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الحفل أكد السفير الصيني تشانغ جيانوي أن الجانب الصيني يعتبر الكويت شريكا استراتيجيا، مرحبا بتبادل الزيارات على كل المستويات، خاصة الزيارات الرفيعة المستوى والتي ستدفع بالشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الى آفاق أرحب.

وعما إذا كان اتفاق السكك الحديد والموانئ الأميركي والذي يربط الهند وأوروبا عبر الشرق الأوسط، منافس لمبادرة الحزام والطريق الصينية، أجاب: «برأيي الشخصي، يمكن لهذا الممر الاستفادة من فكرة الحزام والطريق، فالجانب الصيني يدعو إلى التوازن وزيادة التبادل لما فيه مصلحة في خدمة المجتمع الدولي».

وأشار إلى أن مبادرة الحزام والطريق التي طرحها الرئيس الصيني شي جينبينغ تهدف إلى التواصل بين الدول وإقامة الممرات والقنوات الاقتصادية والسياسية والتجارية، فالعالم حاليا يحتاج الى التضامن والتعاون، مضيفا: «هذا العام يصادف الذكرى العاشرة لمبادرة الحزام والطريق، حيث وفر هذا المشروع الكثير من فرص العمل في العديد من الدول ونجح في إقامة المشاريع الضخمة مع كل الدول، وهذا يدل على التضامن والتعاون بين المجتمع الدولي ويخدم المصالح المشتركة بين الدول».

وأشار إلى أهمية مبادرة الحزام والطريق الصينية لدول المنطقة حيث انها قائمة على التشاور من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والتجارية والمصرفية والترابط بين الجميع وهذا حقق إنجازات كبيرة، لذلك نرى الصين أصبحت أول شريك تجاري لنحو 140 دولة.