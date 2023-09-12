

نتعامل مع جميع الإصابات مثل قطع أو تمزق الأربطة والرباط الصليبي وإصابات الغضاريف والأوتار وخلع المفاصل من أكثر المعوقات المؤثرة على نجاح العلاج الطبيعي عدم التزام المرضى بمدة العلاج المطلوبة وبرنامج التمارين المنزلية

عبدالكريم العبدالله

كشفت اختصاصي أول علاج طبيعي في وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي د.إيمان يوسف ميرزا عن توجه لإنشاء مركز طب رياضي متكامل يحتوي على جميع الأقسام الطبية وذلك لتوفير خدمات شاملة لمرضى الإصابات الرياضية. وذكرت ميرزا في حوار مع «الأنباء» أن وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي تتعامل مع جميع الإصابات الرياضية، مشيرة إلى أن الوحدة تتعامل مع العديد من الإصابات الرياضية مثل قطع الرباط الصليبي، وإصابات الغضاريف، وقطع أو تمزق الأربطة والأوتار، بالإضافة إلى خلع المفاصل. وبينت أن العلاج بالليزر يعد من احدث الطرق العلاجية واكثرها فاعلية ويستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العلاج الطبيعي. وفيما يلي تفاصيل الحوار كاملا:

في البداية، هل من الممكن إعطاءنا نبذة تعريفية عن التخصص الذي تحملينه في مجال العلاج الطبيعي؟

٭ تخصصي الدقيق في العلاج الطبيعي هو علم أمراض الأوتار، حيث إني حاصلة على درجة الدكتوراه في العلاج الطبيعي في تخصص أمراض الأوتار من جامعة موناش في استراليا.

ويهتم هذا التخصص بكل ما هو متعلق بأمراض وإصابات الأوتار التي قد تصيب الأشخاص الرياضيين، وكذلك غير الرياضيين كالتهاب الأوتار الحاد والمزمن وقطع الأوتار، ويختص بالطرق المتعلقة بعلاجها وكيفية المحافظة على صحة وسلامة الأوتار.

الطب الرياضي

حدثينا عن وحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي؟

٭ في وحدة الطب الرياضي التابعة لقسم العلاج الطبيعي يقوم اختصاصيو العلاج الطبيعي بالتعامل مع جميع أنواع الإصابات الرياضية، حيث يحرصون على توفير أفضل الطرق والوسائل العلاجية اللازمة لعلاج المرضى، وذلك في مختلف مراحل الإصابة.

ما الإصابات التي تتعاملون معها في هذه الوحدة؟ وهل لكم تعامل مع مصابي حوادث السيارات؟

٭ نتعامل مع العديد من الإصابات مثل قطع الرباط الصليبي، وإصابات الغضاريف، وقطع أو تمزق الأربطة والأوتار، فضلا عن خلع المفاصل وغيرها الكثير.

ودور العلاج الطبيعي كبير ومهم جدا في مثل هذه الحالات، حيث قد يتدخل اخصائي العلاج الطبيعي لعلاج بعض هذه الحالات قبل خضوعها للجراحة وفي بعض الأحيان تكون الجراحة غير مطلوبة، حيث قد يحتاج المريض فقط للخضوع إلى جلسات علاج طبيعي مكثفة.

متى يتدخل اختصاصي العلاج الطبيعي في العلاج، بدلا من التدخل الجراحي؟

٭ في بعض الإصابات قد لا يحتاج المريض للخضوع إلى الجراحة ويكون العلاج فقط عن طريق العلاج الطبيعي وهذا الأمر يعتمد بشكل كبير على شدة ونوع الإصابة، وعمر المريض، ومستوى نشاطه البدني والرياضي وحالته الصحية العامة.

وفي أحيان أخرى يتم اللجوء إلى العلاج الطبيعي قبل أخذ قرار الجراحة، وذلك لإعطاء المريض فرصة التحسن دون تدخل جراحي إذا امكن الأمر.

ما الخطط المستقبلية لوحدة الطب الرياضي في مستشفى الرازي؟ وهل هناك توجه للتوسع بها؟

٭ هناك العديد من الخطط المستقبلية، ومنها إنشاء عيادات تخصصية في وحدة الطب الرياضي مثل عيادة التأهيل للعودة للرياضة، وعيادة أمراض الأوتار، والتي تم بدء العمل فيها منذ يوليو الماضي والتي تستقبل المرضى الذين يعانون من أمراض وإصابات متعلقة بالأوتار.

كما أن هناك أيضا توجها لإنشاء مركز طب رياضي متكامل يحتوي على جميع الأقسام الطبية، وذلك لتوفير خدمات شاملة لمرضى الإصابات الرياضية.

حدثينا عن تطور الأجهزة والعلاج في وحدة الطب الرياضي؟

٭ في السنوات الأخيرة أصبح هناك تطور كبير فيما يخص أجهزة ومعدات العلاج الطبيعي، إذ تحتوي وحدة الطب الرياضي على العديد من تلك الأجهزة والمعدات منها جهاز الليزر، وجهاز الموجات التصادمية عالية التردد، وجهاز العلاج بالتبريد والضغط.

ويتم استخدام هذه الأجهزة على شريحة كبيرة من المرضى بشكل يومي، وذلك للتخفيف من الألم والتورم أو لتعزيز عملية التئام الأنسجة والتشافي.

هل لديك نصائح لتقديمها للمرضى بخصوص الإصابات الرياضية؟

٭ برأيي فإن حدوث إصابات رياضية أمر يصعب تفاديه بشكل كلي، ولكن هناك بعض الطرق التي تقلل من فرصة حدوث الإصابات ومنها ممارسة تمارين الإحماء بانتظام، ولمدة لا تقل عن 10 دقائق قبل البدء بالنشاط البدني، حيث تقوم تمارين الإحماء على زيادة معدل ضربات القلب وزيادة تدفق الدم والأوكسجين إلى العضلة، الأمر الذي يحسن من مرونة العضلة وقدرتها الانقباضية، وبالتالي يحسن الأداء الرياضي ويمنع الإصابات، كذلك من المهم ارتداء الأحذية المناسبة لنوع الرياضة، وشرب كمية كافية من السوائل.

هل تشجعين على الالتحاق بالمهنة؟

٭ بالتأكيد، حيث إن مهنة العلاج الطبيعي تعد من أهم المهن الطبية ولها دور كبير وأساسي في المنظومة الطبية، حيث لا يخلو مستشفى أو مركز طبي متكامل من وجود قسم العلاج الطبيعي.

هناك علاج بالليزر للإصابات الرياضية؟ هل تحدثينا عنه؟

٭ العلاج بالليزر يعد من احدث الطرق العلاجية وأكثرها فاعلية ويستخدم على نطاق واسع في السنوات الأخيرة في العلاج الطبيعي.

ويعمل جهاز الليزر على تسريع الدورة الدموية في المكان المصاب، وبالتالي يساعد في تسريع التئام الأنسجة.

كما يستخدم الليزر في علاج الكثير من الأمراض والمشاكل المتعلقة بالإصابات الرياضية مثل آلام وشد العضلات، والتهاب الأوتار، وخشونة المفصل، والآلام الناتجة عن العمليات الجراحية أو الإصابات، ووفقا للأبحاث والملاحظات السريرية فإن العلاج بالليزر يؤدي إلى تحسن كبير وملحوظ في مستوى الألم وأعراض المريض.

ما المعوقات التي تواجه عملية العلاج في الإصابات الرياضية؟

٭ من أكثر المعوقات التي نواجهها وتؤثر على نجاح العلاج الطبيعي هو عدم التزام المرضى بمدة العلاج المطلوبة، وكذلك عدم التزامهم ببرنامج التمارين المنزلية الموصوف من قبل اختصاصي العلاج الطبيعي، وهذا الأمر يقلل من فرصة نجاح العلاج بشكل كبير، ويؤثر بالتالي على صحة ووضع المريض، كما أن العلاج الطبيعي يتطلب صبرا ومثابرة والتزاما من المريض حتى يصل إلى النتائج الإيجابية المتوقعة.