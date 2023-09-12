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أمامية البترول غدا والشركات بعد 10 أيام

9/12/2023 7:24:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما إلى جميع موظفي المؤسسة يفيد بصرف المكافأة المالية للمكلفين بالعمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من غد الخميس.
وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أنه سيتم صرف المكافأة المالية لموظفي المؤسسة تقديرا من الدولة لجهودهم خلال فترة الجائحة.
إلى ذلك توقعت المصادر أن يتم صرف المكافأة لموظفي الشركات النفطية وعلى رأسهم العاملون في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية بعد 10 أيام.

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