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ديوان الخدمة يعتمد مقترح وزير الصحة بمنح المرضية إلكترونيا 3 أيام في الشهر دون مراجعة

9/12/2023 7:24:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
وافق ديوان الخدمة المدنية على مقترح وزير الصحة د.أحمد العوضي المتعلق بالحصول على إجازة مرضية دون استشارة طبية عبر المنصات الإلكترونية. وبموجب موافقة «الديوان» يعكف قطاع نظم المعلومات بالتعاون مع الوسائل الإلكترونية لوزارة الصحة على إنجاز الإجراءات المطلوبة لإطلاق هذه الخدمة الجديدة فور إنجازها، حتى يتمكن الموظف من الحصول على الإجازة المرضية من دون مراجعة المركز الصحي، بشرط ألا تزيد مدة الإجازة المرضية الممنوحة للموظف من خلال الوسائل الإلكترونية على 3 أيام في الشهر.
من جانبها، رأت مصادر ان تعاون «الديوان» و«الصحة» سيكون ممتازا من خلال تطبيق «سهل» لتمكين كل راغب في الحصول على الإجازة من أن يتقدم بطلبه. وأحاط وزير الصحة «الديوان» بضوابط الإجازة المرضية:
٭ إجازة براتب كامل لخمسة عشر يوما الأولى.
٭ إجازة بنصف راتب للخمسة عشر يوما الثانية.
٭ إجازة بربع راتب للخمسة عشر يوما الثالثة.
٭ إجازة من دون راتب للخمسة عشر يوما الأخيرة. إلى ذلك، تم تسجيل 5000 باحث عن عمل من خريجي جامعة الكويت وكليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، منذ فتح ديوان الخدمة المدنية باب التسجيل في 1 الجاري الذي يغلق بعد غد الجمعة 15 الجاري.

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