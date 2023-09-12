نظام «كاسكايد» يمنح تأشيرات شنغن صالحة لمدة 5 سنوات للكويتيين شريطة صلاحية جواز السفر

أسامة دياب

رحب وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله بإعلان الاتحاد الأوروبي والقاضي بمنح مواطني الكويت ميزة تفضيلية في إصدار تأشيرة الشنغن متعددة الرحلات صالحة لفترة 5 سنوات (بشرط أن تسمح فترة صلاحية جواز السفر)، بإجراءات موحدة للمواطنين المتقدمين عبر السفارات الأوروبية المعنية، بما في ذلك الموطنون الراغبون في السفر لدول الشنغن لأول مرة.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي كأحد أوجه التنسيق والتعاون عالي المستوى بين الكويت والاتحاد الأوروبي.

وأعرب الشيخ سالم العبدالله عن تقدير الكويت للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبــــي والأعـضـــاء في اتفاقية الشنغن وكل مؤسسـاتـهـــا، وخــاصـــة المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، على ما بذلته من جهود أثمرت الحصول على هذه الميزة، مؤكدا استمرار وزارة الخارجية في التنسيق والتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، وصولا إلى الإعفاء الكامل لمواطني الكويت من تأشيرة الشنغن.

وأكد وزير الخارجية أن هذه الخطوة ستسهم في بناء الجسور وتعزيز التواصل بين مواطني الكويت والشعوب الأوروبية في مجالات متعددة، بما يسهم في تقوية علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

واختتم البيان بالتأكيد على أن مساعي وزارة الخارجية لإعفاء مواطني الكويت من تأشيرة الشنغن تأتي ضمن الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة في سبيل التسهيل على المواطنين الكويتيين وتلبية جميع احتياجاتهم، تنفيذا للتوجيهات السامية من لدن القيادة السياسية في الكويت والتي أبرزت مسألة الوقوف على احتياجات المواطنين كإحدى أهم الأولويات في برنامج عمل حكومة الكويت.

وكانت المفوضية الأوروبية تبنت قواعد محددة تتعلق بإصدار تأشيرات متعددة الرحلات للمواطنين الكويتيين والتي تعتبر أكثر تفضيلا من القواعد العامة المطبقة حاليا. وقالت المفوضية: ان نظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» سيمكّن المواطنين الكويتيين الذين يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرات الشنغن في الكويت بما في ذلك الذين يسافرون لدول الشنغن لأول مرة بأن يحصلوا على تأشيرات صالحة لمدة 5 سنوات بشرط ان تسمح صلاحية جواز السفر بذلك.

وطبقا لنظام التأشيرة الجديد «كاسكايد» الذي تم اعتماده بالنسبة للكويت، يمكن للمواطنين الكويتيين الآن أن يحصلوا على تأشيرات الشنغن طويلة الأمد ومتعددة الرحلات وصالحة لمدة 5 سنوات وفي حالة تجاوز صلاحية التأشيرة صلاحية جواز السفر، وسيتم إصدار تأشيرة متعددة الرحلات بفترة صلاحية تنتهي قبل 3 أشهر من تاريخ انتهاء صلاحية جواز السفر علما أنه خلال فترة صلاحية تلك التأشيرات يمكن للحاصلين على تلك التأشيرات التمتع بحقوق السفر التي تعادل تلك الحقوق التي يحصل عليها مواطنو الدول الذين لا يحتاجون لتأشيرة لدخول دول الشنغن.