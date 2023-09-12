الرقيب احتساب الخدمة السابقة لذوي الإعاقة

منحهم جميع المزايا والحقوق بما يحقق لهم الفرصة للاندماج في المجتمع على نحو فعال

بدر السهيل

قدم النائب محمد الرقيب اقتراحا بقانون يلزم الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بضم واحتساب مدة الخدمة السابقة للموظفين ذوي الإعاقة الذين التحقوا بالعمل لديها، ممن كانوا يعملون لدى أي جهة حكومية أخرى، كما تلتزم بمنحهم كل المزايا والحقوق والخدمات المقررة لهم وفقا لمدة الخدمة. وقال الرقيب، في تصريح لـ «الأنباء»، إنه نظرا لوجود بعض الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة، تنفرد في لائحتها الداخلية ببعض القيود التي تحد من حقوق العاملين ذوي الإعاقة، وتنتقص منها من خلال عدم أخذها بخبراتهم السابقة وعدم احتسابها أو ضمها، وهو ما يتعارض مع رغبة المشرع في رعاية ذوي الإعاقة على النحو الذي يحقق لهم الفرصة للاندماج في المجتمع على نحو فعال، لاسيما أن هذه الجهات تحتسب الخبرات السابقة في نظام التعيين لديها ومع ذلك لا تطبقه على ذوي الإعاقة. وزاد بقوله: تم تقديم هذا الاقتراح لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حتى لا يفرغ القانون من محتواه.