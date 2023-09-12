التربية تطبق الدوام المرن مع بداية العام الدراسي
التاريخ
9/12/2023 7:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس الرياض ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني، بالإضافة إلى المدارس العربية في التعليم الخاص. وأشار القرار إلى ان توقيت الدوام المدرسي لمرحلة رياض الأطفال يبدأ 7:15 وينتهي الساعة 12:05، وللمرحلة الابتدائية عند الساعة 7:15 وينتهي عند الساعة 1:15، أما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فقد حدد القرار بدء الدوام عند الساعة 7:30 على ان ينتهي في الساعة 1:40، موضحا أن بدء الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية سيكون من الساعة 7:45 وينتهي عند الساعة 1:55.
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