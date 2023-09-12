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التربية تطبق الدوام المرن مع بداية العام الدراسي

9/12/2023 7:24:09 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي
أصدر وكيل وزارة التربية بالإنابة أسامة السلطان قرارا بشأن توقيت الدوام المدرسي لجميع مدارس الرياض ومدارس التعليم العام ومدارس التربية الخاصة والتعليم الديني، بالإضافة إلى المدارس العربية في التعليم الخاص. وأشار القرار إلى ان توقيت الدوام المدرسي لمرحلة رياض الأطفال يبدأ 7:15 وينتهي الساعة 12:05، وللمرحلة الابتدائية عند الساعة 7:15 وينتهي عند الساعة 1:15، أما توقيت الدوام المدرسي للمرحلة المتوسطة فقد حدد القرار بدء الدوام عند الساعة 7:30 على ان ينتهي في الساعة 1:40، موضحا أن بدء الدوام المدرسي للمرحلة الثانوية سيكون من الساعة 7:45 وينتهي عند الساعة 1:55.

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