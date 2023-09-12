أمامية البترول غدا والشركات بعد 10 أيام

أمامية البترول غدا والشركات بعد 10 أيام
التاريخ
9/12/2023 7:24:08 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدر الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود تعميما إلى جميع موظفي المؤسسة يفيد بصرف المكافأة المالية للمكلفين بالعمل لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من غد الخميس.
وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، أنه سيتم صرف المكافأة المالية لموظفي المؤسسة تقديرا من الدولة لجهودهم خلال فترة الجائحة.
إلى ذلك توقعت المصادر أن يتم صرف المكافأة لموظفي الشركات النفطية وعلى رأسهم العاملون في شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية بعد 10 أيام.
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