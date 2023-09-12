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الأشغال تبحث 10 ممارسات لصيانة الطرق اليوم

9/12/2023 7:24:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» من مصادر أن وزارة الأشغال ستعقد اليوم جلسات التفاوض لـ 10 ممارسات لأعمال الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في الكويت. وأوضحت المصادر أن هذه الممارسات تخص الصيانة الجذرية لأعمال الطرق في محافظات الجهراء والعاصمة وحولي والفروانية والأحمدي ومبارك الكبير، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد وأعمال الصيانة المتكاملة للطرق السريعة والجسور وشبكات صرف الأمطار والخدمات المرتبطة بالمناطق «الشمالية والوسطى والجنوبية».
وموعد جلسات التفاوض ستكون اليوم في مبنى المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بمنطقة صبحان في قاعة اجتماعات الدور الرابع.

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