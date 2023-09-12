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لتجنب زيادة الوزن اثناء الحمل..نصائح مهمة

9/12/2023 7:22:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لا تؤثر الزيادة المفرطة في الوزن على خصوبة المرأة فحسب، بل تؤثر أيضًا على الصحة العامة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. ‏ ‏هذا ما تؤكده الدكتورة إلهام مدني أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة السويس. ‏

وأوضحت إلهام أن السمنة تنتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، منها سوء التغذية، وتناول الكثير من الأطعمة التي تساهم في زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة، وتناول الطعام أثناء النظر إلى شاشات التلفزيون والهاتف، وتناول الوجبات السريعة والمعلبات.

وأكدت أن مشكلة زيادة الوزن عند النساء تعتبر من المخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض الخصوبة عند النساء، لأن السمنة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الاختلالات الهرمونية، أهمها متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والتي يمكن أن تسبب الضعف الجسدي لدى النساء. ستقل فترات التبويض لدى المرأة وبالتالي فرصتها في الحمل ستكون أضعف.

كما أوضح استشاري أمراض النساء والتوليد أن السمنة أثناء الحمل يمكن أن تكون سبباً مباشراً لارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك نرى بعض النساء يعانين من سكري الحمل، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية للأم والجنين.

ويوصي الأطباء للمرأة الحامل بما يلي، وأبرزها:

– تجنب النشويات والمواد السكرية قدر الإمكان.

– الإكثار من تناول الخضار وشرب الماء والأطعمة الصحية للحفاظ على صحة الجنين والأم.

– الفحوصات الروتينية لسكر الدم ضرورية أثناء الحمل، وفي حالة وجود عوامل خطر الإصابة بمرض السكري، يجب إجراء قياسات السكر التراكمي في الدم.

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