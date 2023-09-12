لتجنب زيادة الوزن اثناء الحمل..نصائح مهمة

لتجنب زيادة الوزن اثناء الحمل..نصائح مهمة
التاريخ
9/12/2023 7:22:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - لا تؤثر الزيادة المفرطة في الوزن على خصوبة المرأة فحسب، بل تؤثر أيضًا على الصحة العامة ويمكن أن تؤدي إلى الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. هذا ما تؤكده الدكتورة إلهام مدني أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية الطب جامعة السويس.
وأوضحت إلهام أن السمنة تنتج عن مجموعة متنوعة من الأسباب، منها سوء التغذية، وتناول الكثير من الأطعمة التي تساهم في زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة، وتناول الطعام أثناء النظر إلى شاشات التلفزيون والهاتف، وتناول الوجبات السريعة والمعلبات.
وأكدت أن مشكلة زيادة الوزن عند النساء تعتبر من المخاطر الرئيسية التي تؤدي إلى انخفاض الخصوبة عند النساء، لأن السمنة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الاختلالات الهرمونية، أهمها متلازمة المبيض المتعدد الكيسات، والتي يمكن أن تسبب الضعف الجسدي لدى النساء. ستقل فترات التبويض لدى المرأة وبالتالي فرصتها في الحمل ستكون أضعف.
كما أوضح استشاري أمراض النساء والتوليد أن السمنة أثناء الحمل يمكن أن تكون سبباً مباشراً لارتفاع نسبة السكر في الدم، لذلك نرى بعض النساء يعانين من سكري الحمل، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية للأم والجنين.
ويوصي الأطباء للمرأة الحامل بما يلي، وأبرزها:
– تجنب النشويات والمواد السكرية قدر الإمكان.
– الإكثار من تناول الخضار وشرب الماء والأطعمة الصحية للحفاظ على صحة الجنين والأم.
– الفحوصات الروتينية لسكر الدم ضرورية أثناء الحمل، وفي حالة وجود عوامل خطر الإصابة بمرض السكري، يجب إجراء قياسات السكر التراكمي في الدم.
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