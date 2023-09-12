البيرة غير صحية..تحتوي على مواد مادة سامة!
التاريخ
9/12/2023 7:22:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشير دراسة جديدة إلى أن البيرة لها تأثير إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء.
لكن الباحث في مجال الكحول هيلموت زيتز يقول إن الأمر ليس كذلك. يدمر الكحول التأثيرات الجيدة المحتملة للمكونات الأخرى في البيرة. أثارت نتائج دراسة أجريت في الصين حماسة محبي البيرة، حيث ادعت أن البيرة تحتوي على مكونات مذهلة ذات تأثيرات قوية لا تجعل من يشربون البيرة أكثر متعة فحسب، بل أكثر صحة أيضًا.
كتب مؤلفو الدراسة أن بعض المكونات الموجودة في البيرة يتم تفكيكها بواسطة ميكروبات الأمعاء، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير مسيطر على جهاز المناعة ولها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر ومضادة للأكسدة، مما يعني أنها تمنع منتجات النفايات الأيضية من التسبب في الضرر. أي تلك المواد التي تخلفها العمليات الأيضية.
بحث مشكوك فيه ومع ذلك، فإن نظرة سريعة على الدراسة نفسها تفسد بسرعة مزاج النشوة. تم تمويل هذا البحث من قبل مختبر الدولة الرئيسي لهندسة التخمير البيولوجي.
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