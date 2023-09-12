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البيرة غير صحية..تحتوي على مواد مادة سامة!

9/12/2023 7:22:35 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - تشير دراسة جديدة إلى أن البيرة لها تأثير إيجابي على ميكروبيوم الأمعاء.

لكن الباحث في مجال الكحول هيلموت زيتز يقول إن الأمر ليس كذلك. يدمر الكحول التأثيرات الجيدة المحتملة للمكونات الأخرى في البيرة. ‏ أثارت نتائج دراسة أجريت في الصين حماسة محبي البيرة، حيث ادعت أن البيرة تحتوي على مكونات مذهلة ذات تأثيرات قوية لا تجعل من يشربون البيرة أكثر متعة فحسب، بل أكثر صحة أيضًا.

كتب مؤلفو الدراسة أن بعض المكونات الموجودة في البيرة يتم تفكيكها بواسطة ميكروبات الأمعاء، وبالتالي يمكن أن يكون لها تأثير مسيطر على جهاز المناعة ولها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للتخثر ومضادة للأكسدة، مما يعني أنها تمنع منتجات النفايات الأيضية من التسبب في الضرر. أي تلك المواد التي تخلفها العمليات الأيضية.

بحث مشكوك فيه ومع ذلك، فإن نظرة سريعة على الدراسة نفسها تفسد بسرعة مزاج النشوة. تم تمويل هذا البحث من قبل مختبر الدولة الرئيسي لهندسة التخمير البيولوجي.

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