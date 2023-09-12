باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا
التاريخ
9/12/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال مسؤول فرنسي في النيجر ودعت المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى إطلاق سراحه فورا.
وقالت الوزارة في بيان إن ستيفان جوليان مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، وهو منصب غير دبلوماسي منتخب، اعتقل يوم الجمعة الماضي.
وجاء في البيان أن فرنسا "تدعو إلى إطلاق سراحه فورا".
ولم توضح وزارة الخارجية مكان وكيفية اعتقال جوليان وما إذا كان المسؤولون في باريس يعرفون مكان احتجازه.
وأشارت فقط إلى أن باريس تتابع الوضع عن كثب وإنها "في حالة استنفار كامل" لضمان الحماية المستحقة له ولأي فرنسي في بلد آخر.
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