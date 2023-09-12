باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

وجاء في البيان أن فرنسا "تدعو إلى إطلاق سراحه فورا".

ولم توضح وزارة الخارجية مكان وكيفية اعتقال جوليان وما إذا كان المسؤولون في باريس يعرفون مكان احتجازه.

وأشارت فقط إلى أن باريس تتابع الوضع عن كثب وإنها "في حالة استنفار كامل" لضمان الحماية المستحقة له ولأي فرنسي في بلد آخر.