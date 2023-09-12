Wednesday, 13 September 2023 04:23 GMT

باريس تعلن اعتقال النيجر مسؤولا فرنسيا

9/12/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، اعتقال مسؤول فرنسي في النيجر ودعت المجلس العسكري الحاكم في البلاد إلى إطلاق سراحه فورا.
وقالت الوزارة في بيان إن ستيفان جوليان مستشار المواطنين الفرنسيين في الخارج، وهو منصب غير دبلوماسي منتخب، اعتقل يوم الجمعة الماضي.

وجاء في البيان أن فرنسا "تدعو إلى إطلاق سراحه فورا".
ولم توضح وزارة الخارجية مكان وكيفية اعتقال جوليان وما إذا كان المسؤولون في باريس يعرفون مكان احتجازه.
وأشارت فقط إلى أن باريس تتابع الوضع عن كثب وإنها "في حالة استنفار كامل" لضمان الحماية المستحقة له ولأي فرنسي في بلد آخر.

MENAFN12092023000208011052ID1107057135

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث