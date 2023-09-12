اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في وقت سابق، أن سفارة الولايات المتحدة أصدرت إعلانا رسميا عن الاحتياجات الإنسانية وهو ما سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه واشنطن لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.

كما أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنسق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن كيفية مساعدة جهود الإغاثة المستمرة، معبرة عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا.