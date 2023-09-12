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اعلان هام من بايدن بشأن فيضانات ليبيا

9/12/2023 7:18:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن واشنطن سترسل مساعدات مالية طارئة لليبيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي اجتاحت مناطق في شرق البلاد وأدت إلى خسائر بشرية ومادية فادحة.
وقال بايدن: "قررنا إرسال أموال مخصصة للطوارئ إلى منظمات الإغاثة الليبية"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تنسق مع السلطات الليبية والأمم المتحدة لتقديم الدعم.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، في وقت سابق، أن سفارة الولايات المتحدة أصدرت إعلانا رسميا عن الاحتياجات الإنسانية وهو ما سيسمح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه واشنطن لدعم جهود الإغاثة في ليبيا.
كما أعلنت الخارجية الأمريكية أن واشنطن تنسق مع شركاء الأمم المتحدة والسلطات الليبية بشأن كيفية مساعدة جهود الإغاثة المستمرة، معبرة عن تعاطفها وتعازيها للمتضررين من الفيضانات المدمرة في ليبيا.

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