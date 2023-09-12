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زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول الحديقة والأدغال

9/12/2023 7:18:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريحات المفوض الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل التي قارن فيها العالم خارج أوروبا بـ"الأدغال".
وقالت زاخاروفا ، إن بوريل "بعد ذلك بدلا من تقديم الاعتذار أو القول إنه تم نسب ذلك إليه دون معرفته بشكل ما، أدلى بتصريحات تطويرا للموضوع، وتحدث عن "المليار الذهبي"، ما يفترض أن هناك "مليارا غير ذهبي" أيضا على ما يبدو".

وتابعت: "وهو قال هكذا بالذات، إن هناك الآخرين الذين يجب أن يخدموا هذا المليار الذهبي".
وكان جوزيب بوريل قد أدلى بتصريح في أكتوبر الماضي، قارن فيه أوروبا بـ "حديقة" والعالم خارجها بـ "الأدغال".

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