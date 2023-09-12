زاخاروفا تعلق على تصريحات بوريل حول الحديقة والأدغال

وتابعت: "وهو قال هكذا بالذات، إن هناك الآخرين الذين يجب أن يخدموا هذا المليار الذهبي".

وكان جوزيب بوريل قد أدلى بتصريح في أكتوبر الماضي، قارن فيه أوروبا بـ "حديقة" والعالم خارجها بـ "الأدغال".